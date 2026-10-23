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Luci d’Artista: FeNAILP propone un piano per coinvolgere tutta Salerno

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Luci d'Artista Salerno
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La FeNAILP di Salerno lancia un’iniziativa per l’edizione 2026 di Luci d’Artista, puntando a coinvolgere i quartieri e a distribuire i visitatori in tutta la città. Il presidente dell’associazione, Gregorio Saetta, ha presentato un documento alle Commissioni comunali per promuovere un piano che favorisca le attività commerciali locali, riducendo la concentrazione di turisti nelle aree più affollate.

Saetta ha dichiarato: “Luci d’Artista deve essere l’edizione della svolta. Vogliamo una città capace di accogliere e di respirare, con meno imbuti di folla sul Corso e più movimento nei vicoli e nei quartieri”. Tra le proposte ci sono la valorizzazione dell’alto centro storico e l’organizzazione di eventi nei quartieri come Carmine, Torrione e Mercatello.

In particolare, la FeNAILP sta lavorando a un progetto chiamato “Salerno in Soffitta”, che prevede la partecipazione di venditori di antiquariato. L’intento è di accompagnare i visitatori lungo percorsi alternativi, aumentando la visibilità di strade e luoghi meno noti.

Il piano include anche misure per migliorare la mobilità, come parcheggi con tariffe agevolate, navette frequenti verso le aree commerciali e un potenziamento del trasporto pubblico. Saetta ha sottolineato l’importanza di un sistema di trasporti coordinato, in grado di garantire l’accessibilità e la sicurezza per tutti, compresi i residenti e le persone con disabilità.

Inoltre, l’associazione chiede un confronto con il Comune e le commissioni consiliari per trasformare le proposte in azioni concrete. “Nelle prossime settimane renderemo pubblica un’ulteriore iniziativa della FeNAILP legata al periodo di Luci d’Artista”, ha concluso Saetta. L’obiettivo è fare della manifestazione un’opportunità per il commercio e la vita dell’intera città.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Luci d’Artista, FeNAILP: «La svolta è coinvolgere tutta Salerno»” ricevuto tramite email da “Silvia De Cesare” in data 23/10/2026.

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