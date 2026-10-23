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A Villa Rufolo un omaggio alla tradizione musicale italiana con Popsongs

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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tradizione musicale italiana
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Prosegue a Villa Rufolo il cartellone autunnale del Salotto musicale di Nevile Reid, rassegna della Fondazione Ravello. Domenica 25 ottobre, alle ore 12, la Sala Teatro del complesso monumentale ospiterà il Nuovo Ensemble del Sud, diretto da Marcello Panni, per un concerto dedicato alle celebri melodie della tradizione musicale italiana.
Il programma prevede un viaggio tra il repertorio operistico e quello popolare, con brani che hanno segnato l’immaginario collettivo, reinterpretati attraverso la sensibilità dell’ensemble. Il concerto rappresenta un’occasione per riscoprire la Sala Teatro di Villa Rufolo, che torna a ospitare la musica, arricchendo l’esperienza culturale della rassegna.
La Fondazione Ravello, presieduta da Alessio Vlad, continua il suo impegno per promuovere un’offerta culturale durante tutto l’anno, rendendo Villa Rufolo un luogo di incontro tra musica, arte e patrimonio. L’accesso ai concerti è gratuito per i residenti, mentre per i non residenti è previsto il pagamento del solo biglietto d’ingresso a Villa Rufolo.
Il concerto vedrà la partecipazione di musicisti come Gabriele Ceci al violino, Daniele De Pascalis al contrabbasso, e altri strumentisti di talento. Il programma include brani famosi come “Cruda Sorte” da L’Italiana in Algeri di Rossini, “Brindisi” da La Traviata di Verdi, e “Torna a Surriento” di De Curtis, tra gli altri.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “A VILLA RUFOLO OMAGGIO ALLA TRADIZIONE MUSICALE ITALIANA CON POPSONGS DI MARCELLO PANNI” ricevuto tramite email da “Fondazione Ravello – Uff. Stampa” in data 23/10/2026.

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