Presentazione del libro di Francesco Prontera a Fisciano il 29 ottobre

Giovedì 29 ottobre 2026, alle ore 14.30, si terrà la presentazione del volume di Francesco Prontera, “Al di qua delle Colonne d’Ercole. Scoperta e rappresentazioni del Mediterraneo”, presso la Sala Conferenze GeSto dell’Università degli Studi di Salerno, situata in Via Giovanni Paolo II, 132 a Fisciano.

L’evento è organizzato dal Dottorato DILLS e vedrà la partecipazione di relatori di spicco come Angelo Meriani, Marina Polito, Alessandro Silvestri e Gianpaolo Urso, con la moderazione di Silvia Siniscalchi.

Il libro, pubblicato da Olschki Editore nel 2025, fa parte della Biblioteca di “Geographia Antiqua” e analizza come il Mediterraneo, un tempo considerato il centro del mondo per la civiltà greco-romana, sia stato concepito come un’unità attraverso la colonizzazione greca e fenicia. Attraverso un’analisi storica e geografica, Prontera esplora la transizione da un orizzonte limitato a una visione più ampia del Mediterraneo, evidenziando anche il ruolo della cartografia nella sua rappresentazione nel corso dei secoli.

La presentazione si preannuncia come un’importante occasione di approfondimento culturale e scientifico, offrendo spunti di riflessione sulla storia e l’importanza del Mediterraneo nella cultura occidentale.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Invito – presentazione libraria – Fisciano (Salerno), Giovedì 29 ottobre, ore 14.30 – Francesco Prontera, Al di qua delle colonne d’Ercole.” ricevuto tramite email da “Serena Ruffilli” in data 23/10/2026.