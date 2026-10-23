Poste Italiane presenta francobolli dedicati all’eccellenza del Made in Italy

Poste Italiane ha annunciato l’emissione di tre francobolli dedicati a Bottega Veneta, Laura Biagiotti e Acqua di Parma, simboli dell’eccellenza del Made in Italy. La presentazione è avvenuta oggi, 23 ottobre 2026, in un evento a Roma. I francobolli, parte della serie “Le eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy”, celebrano la creatività e la tradizione manifatturiera italiana.

Il francobollo dedicato a Bottega Veneta presenta un marchio storico, utilizzato tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta, caratterizzato dall’intreccio e dal motto latino “Labor et Ingenium”. Questo simbolo è oggi utilizzato dall’Accademia professionale del brand, che si occupa di formare nuove generazioni di artigiani. La composizione include anche la scritta “DAL 1966”, “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

Il francobollo di Laura Biagiotti riproduce il logo della casa di moda, evidenziato su una lavorazione in cashmere, simbolo della Maison, che ha reso la stilista famosa con il soprannome di “The Queen of Cashmere”. Anche in questo caso, il francobollo include la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

Infine, il francobollo dedicato ad Acqua di Parma raffigura l’iconico flacone della fragranza Colonia, rappresentante di eleganza e stile italiano. Sullo sfondo si scorge il Battistero di San Giovanni Battista e la Cattedrale di Santa Maria Assunta di Parma, sottolineando il legame con la città. Anche qui sono presenti la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

I bozzetti dei francobolli sono stati realizzati dalle rispettive aziende e ottimizzati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che ha anche curato la stampa. Le tirature sono di 250.020 esemplari per Bottega Veneta, 180.000 per Laura Biagiotti e 200.025 per Acqua di Parma.

Gli annulli del primo giorno di emissione possono essere richiesti presso l’Ufficio Postale Roma V.R. e i francobolli saranno disponibili negli uffici postali con sportello filatelico e sul sito filatelia.poste.it.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Emissione francobolli “Le eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy”” ricevuto tramite email da “MIGLIUOLO RENATO (COM)” in data 23/10/2026.