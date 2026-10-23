Home Territori Comunicati stampa Protesta dell’Ugl per i servizi al Tribunale di Vallo della Lucania

Protesta dell’Ugl per i servizi al Tribunale di Vallo della Lucania

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
protesta Ugl Tribunale
Scopri MeravigliosaCampania.it: gite scolastiche in Campania tra storia, cultura e natura, con itinerari educativi per scuole e gruppi.
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Sconti del 60% su zaini, astucci, quaderni, cancelleria, colori su CartolibreriaShop.it
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Benvenuti in Condominio - Magazine online con notizie, attualità e approfondimenti sul mondo condominiale

Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven

L’Ugl Igiene Ambientale ha annunciato uno stato di agitazione dei lavoratori del Tribunale di Vallo della Lucania a causa della revoca di un accordo siglato l’8 giugno scorso, destinato a migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza. L’accordo, che doveva entrare in vigore il 1° ottobre 2026, affrontava criticità come la carenza di personale, la fornitura di attrezzature adeguate e la sicurezza dei dipendenti. Tuttavia, il 18 settembre, il sindacato ha appreso della decisione di annullare l’intesa, comunicata senza alcun avviso ufficiale. Massimiliano Cafaro, segretario dell’Ugl, ha espresso la propria amarezza per la situazione, sottolineando che i lavoratori non possono accettare che un accordo venga rimesso in discussione senza un confronto. Tra le problematiche sollevate ci sono anche la gestione dei trasporti all’interno della struttura e la raccolta differenziata, che non risulta adeguatamente organizzata. Carmine Rubino, segretario territoriale Ugl, ha chiesto responsabilità e chiarezza, evidenziando l’importanza di rispettare gli impegni presi per la sicurezza dei lavoratori. Il sindacato attende ora di essere convocato in Prefettura per avviare la procedura di raffreddamento della vertenza, ribadendo la propria disponibilità al dialogo.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Vertenza sui servizi presso il Tribunale di Vallo della Lucania: esplode la protesta dell’Ugl provinciale” ricevuto tramite email da “Ugl Salerno” in data 23/10/2026.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it