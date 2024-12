Roma, volontaria della protezione civile muore durante l’addestramento

(Adnkronos) – Lutto nella protezione civile romana. Susanna Pavanelli, da anni volontaria della Protezione Civile Roma XV, è morta per un malore che l'ha colpita mentre stava svolgendo delle esercitazioni antincendio. A esprimere il proprio cordoglio anche il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca: "Sono profondamente addolorato per la scomparsa, prematura e improvvisa, di Susanna Pavanelli. Da molti anni, con il suo compagno, dedicava gran parte del suo tempo ad aiutare i più fragili, prestando servizio nella Protezione Civile Regionale. Ai suoi familiari, ai suoi amici e all'Associazione Roma XV di cui faceva parte, giungano le più sentite condoglianze mie personali e della Giunta Regionale del Lazio". Pavanelli si trovava presso la Sede del Consiglio Regionale della Regione Lazio per le prove pratiche di Antincendio Boschivo, quando è stata colta da un malore. Il soccorso è stato immediato e la donna è stata trasportata in eliambulanza presso l'ospedale San Camillo di Roma. Le condizioni purtroppo erano già critiche e la volontaria è deceduta nella serata di ieri. "Esprimiamo profondo cordoglio per la scomparsa della volontaria della Protezione Civile, Susanna Pavanelli, colpita da un improvviso malore durante le esercitazioni che si stanno svolgendo presso la sede del consiglio regionale del Lazio. Le nostre condoglianze ai suoi familiari e alle persone a lei più vicine", così il Gruppo M5S alla Regione Lazio. A ricordare Susanna Pavanelli è poi la Protezione Civile Oriolo Romano che scrive: "Bravissima cinofilia, la ricorderemo sempre con tanto affetto e il suo dolce sorriso sempre vicino ai suoi compagni di vita: i suoi cani e Simone. A Simone, ai familiari e colleghi di Roma XV va tutto il nostro più grande affetto". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

