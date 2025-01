Ravello Festival, Lucio Gregoretti direttore artistico

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Ravello, riunitosi in data odierna, dopo attenta valutazione delle qualificate manifestazioni di interesse pervenute, ha nominato il maestro Lucio Gregoretti direttore artistico dell’edizione 2025 del Ravello Festival e della programmazione musicale della Fondazione per tutto il corrente anno.

Compositore, organizzatore musicale, direttore artistico e docente di composizione, Lucio Gregoretti è nato a Roma nel 1961 e si è formato al Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma, dove si è diplomato tra l’altro in Composizione con Mauro Bortolotti e successivamente ai corsi di perfezionamento di Luciano Berio.

Gregoretti ha studiato anche direzione d’orchestra con Piero Bellugi, Franco Ferrara e Giampiero Taverna. Già Presidente dell’Associazione Nuova Consonanza, è stato “composer in residence” e docente presso diversi organismi internazionali. Sue opere di teatro musicale sono state commissionate e rappresentate per le più prestigiose istituzioni musicali in ambito nazionale ed internazionale.

SALUTO DEL PRESIDENTE ALESSIO VLAD

“Saluto con soddisfazione l’arrivo a Ravello come direttore artistico di Lucio Gregoretti.

Musicista di solide basi, ottimo e versatile compositore, intellettuale curioso che conoscendo profondamente il nostro territorio e la sua storia ne saprà interpretare al meglio le esigenze.

Buon lavoro Lucio Gregoretti!”