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Premiati i Salernitani DOC 2026: ecco gli elenchi dei riconoscimenti

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Salernitani DOC 2026
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L’Associazione Salernitani DOC ha reso noti i nomi dei premiati per l’edizione 2026, un riconoscimento che celebra le eccellenze del territorio. Tra i premiati figurano professionisti di diversi settori, tra cui medici, avvocati, imprenditori e artisti, tutti distintisi per il loro impegno e contributo alla comunità salernitana.

Tra i nomi di spicco troviamo il Dott. Francesco Apicella, il Prof. Raffaele Arcieri e l’imprenditore Matteo Avagliano. La lista dei premiati include anche figure come il Brigadiere CC Marco Cacace e il Cap. Alberto Mancusi, a testimonianza della varietà delle professionalità riconosciute.

In aggiunta, sono stati pubblicati anche gli elenchi dei “Salernitani di adozione”, che includono personalità come l’Avv. Andrea Annunziata e il Dott. Fernando Chiumiento. Questi premi rappresentano un importante momento di celebrazione per la città di Salerno e per coloro che, pur non essendo nativi, hanno contribuito in modo significativo alla crescita e al benessere del territorio.

L’Associazione invita la cittadinanza a partecipare alla manifestazione di premiazione, che si terrà in una data da definire. Maggiori dettagli saranno comunicati a breve, con l’obiettivo di coinvolgere tutta la comunità in questo importante evento di riconoscimento e celebrazione delle eccellenze locali.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comuniucato Stampa – Salernitani DOC 2026 -Elenchi premiati” ricevuto tramite email da “Associazione Salernitani doc” in data 23/10/2026.

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