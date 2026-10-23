Incontro pubblico a Salerno sulla Procreazione Medicalmente Assistita

Il 27 ottobre 2026, alle ore 18:30, si terrà un incontro pubblico dal titolo “Dalla legge 40 alla PMA per tutte” presso la Casa del Volontariato di Salerno. L’evento è organizzato dal Circolo UAAR di Salerno, dall’Associazione Luca Coscioni e dai Radicali Napoli, e vedrà la partecipazione di Filomena Gallo, Segretaria Nazionale dell’Associazione Luca Coscioni.

L’incontro si propone di fare il punto sulla normativa italiana riguardante la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) e di discutere la proposta di legge d’iniziativa popolare che ha già raccolto oltre 46.000 firme per garantire l’accesso alla PMA a tutte le persone, senza discriminazioni legate all’orientamento sessuale o allo stato civile.

Filomena Gallo, insieme ad altri relatori, tra cui Fabio Milito Pagliara, Coordinatore del Circolo UAAR di Salerno, e Antonello Sannino, Presidente di Radicali Napoli, affronterà le questioni legate alla legge 40/2004 e alle sue implicazioni per i diritti riproduttivi. La moderazione dell’incontro sarà affidata ad Anna Maria Della Monica.

Fabio Milito Pagliara ha dichiarato: «Come UAAR siamo da sempre in prima linea per la tutela della laicità delle istituzioni e dell’autodeterminazione individuale. La campagna per la ‘PMA per tutte’ non è solo una battaglia per i diritti riproduttivi, ma un principio di civiltà e uguaglianza che riguarda l’intera collettività.»

L’evento si svolgerà presso la Casa del Volontariato, in Via Patella 2, a Salerno. La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano approfondire il tema dei diritti riproduttivi e contribuire al dibattito sulla proposta di legge.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “COMUNICATO STAMPA | “Dalla legge 40 alla PMA per tutte”: incontro pubblico a Salerno il 27 ottobre con Filomena Gallo” ricevuto tramite email da “Circolo Uaar di Salerno” in data 23/10/2026.