Olympic Salerno affronta Caprioli nella quinta giornata di Prima Categoria

Domenica 23 ottobre, alle ore 18.30, si svolgerà al campo “Giannattasio” di Prepezzano la partita tra Olympic Salerno e Caprioli, valida per la quinta giornata del girone H di Prima Categoria. La gara si svolgerà regolarmente, nonostante le recenti preoccupazioni legate ai blocchi autostradali e alla carenza di carburante. La squadra cilentana, neopromossa, ha iniziato la stagione con tre vittorie e un pareggio, attualmente occupando il secondo posto in classifica, insieme a Quadrivio e Real Bellizzi, a soli due punti dalla capolista Sporting Club Palomonte. La formazione di Caprioli si distingue per la presenza di giocatori esperti, tra cui Francesco Agresta, ex Salernitana e Paganese, e l’attaccante Oscar Jarju, in ottima forma, che forma un affiatato duo con Di Luca. Dal canto suo, l’Olympic Salerno cerca di riscattarsi dopo due sconfitte consecutive, l’ultima delle quali subita sabato scorso ad Agropoli. Il match sarà diretto dall’arbitro Fabio Martello di Torre del Greco. Nella stessa giornata, alle 11, scenderà in campo anche l’Under 17 dell’Olympic Salerno, che esordirà nel torneo provinciale affrontando la Rocchese.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato stampa n. 15 Olympic Salerno 2026/27” ricevuto tramite email da “press olympic salerno” in data 23/10/2026.