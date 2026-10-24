Inaugura al Teatro Itaca Colonia Creativa “Il Pellicano” di Strindberg

Il Teatro Itaca Colonia Creativa di Pomigliano d’Arco ospiterà il 24 e 25 ottobre “Il Pellicano”, un dramma del celebre drammaturgo svedese August Strindberg. La produzione, a cura di COLONIAITACASRLS, segna l’apertura della nuova stagione teatrale. L’adattamento e la regia sono firmati da Simone Somma, che sarà anche in scena insieme a Sara Esposito e Germana Di Marino. I due spettacoli si svolgeranno sabato 24 ottobre alle ore 20.30 e domenica 25 ottobre alle ore 18.30, presso la sede in Via G. Carducci 7.

“Il Pellicano” affronta la crisi dei rapporti familiari attraverso la storia di una madre che, apparentemente devota, ha trascurato i propri figli a favore del proprio benessere. La narrazione si sviluppa in un contesto svedese di inizio Novecento, dove, dopo la morte del padre, i figli Fredrik e Gerda iniziano a scoprire la vera natura della madre, rivelando conflitti e rancori sopiti. Il regista ha dichiarato: “Amo molto questo testo: mi interessa per l’intrigo familiare che propone ma, quello che mi colpisce più di tutto, è la sua modernità nell’affrontare il tema della manipolazione familiare”. La scenografia dello spettacolo è caratterizzata da una predominanza di penombra, creando un’atmosfera suggestiva.

Il dramma, con la sua profonda analisi delle dinamiche familiari, si conclude in un finale cupo e allucinatorio, in cui la famiglia è travolta da egoismo e inganno, dando vita a una catastrofe collettiva che non distingue tra buoni e cattivi. Per ulteriori informazioni si può contattare il Teatro Itaca Colonia Creativa all’indirizzo email info@itacacoloniacreativa.it o ai numeri 081.17610467 e 333.3495863.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa ““Il Pellicano” inaugura la Stagione di “Itaca Colonia Creativa”” ricevuto tramite email da “Simona Pasquale” in data 23/10/2026.