Luis Di Gennaro al Pomigliano Jazz: un viaggio musicale verso Miles Davis

Il pianista irpino Luis Di Gennaro sarà protagonista al Pomigliano Jazz il prossimo 3 novembre 2026, al Teatro Gloria di Pomigliano d’Arco. Durante questo evento, Di Gennaro presenterà il suo progetto in piano solo intitolato “Prima di Sketches. Il suono della Spagna verso Miles Davis”, un percorso musicale che esplora le radici spagnole del celebre capolavoro di Miles Davis e Gil Evans.

Il concerto aprirà una serata che vedrà successivamente sul palco Israel Galván e Michael Leonhart con “A New Sketches of Spain”, in occasione del centenario della nascita di Miles Davis. Di Gennaro ha dichiarato: «Mi affascina l’idea di cercare ciò che esiste prima di un capolavoro: le sue radici, le suggestioni, le musiche che hanno contribuito alla sua nascita. Con questo concerto vorrei accompagnare il pubblico in un viaggio verso la Spagna che ha ispirato Miles Davis».

Il progetto di Di Gennaro si propone di far rivivere le atmosfere e le tradizioni musicali che hanno influenzato l’album “Sketches of Spain”, pubblicato nel 1960. Il pianista esplorerà il canto andaluso, il flamenco e le composizioni di Manuel de Falla e Joaquín Rodrigo, intrecciando improvvisazioni originali con brani classici come l’Adagio del “Concierto de Aranjuez”.

Luis Di Gennaro, originario di Avellino, ha studiato Pianoforte Jazz presso il Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno. La sua carriera musicale è caratterizzata da un linguaggio personale che unisce jazz, tradizione musicale napoletana e canzone d’autore. Ha collaborato con artisti di spicco come Danilo Rea e Marco Zurzolo, e il suo progetto “Io suono il tuo nome” esplora il rapporto tra musica e identità.

La partecipazione al Pomigliano Jazz rappresenta per Di Gennaro un’importante tappa del suo percorso artistico e un ritorno significativo nella sua terra, confermando il legame con una manifestazione che da oltre trent’anni è un punto di riferimento per il jazz.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “COMUNICATO STAMPA | Il pianista irpino Luis Di Gennaro al Pomigliano Jazz – 3 novembre 2026” ricevuto tramite email da “Luis Di Gennaro” in data 22/10/2026.