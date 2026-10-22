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Arrestato 39enne per maltrattamenti ai genitori a San Cipriano d’Aversa

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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maltrattamenti in famiglia
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I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Casal di Principe hanno arrestato un uomo di 39 anni a San Cipriano d’Aversa, accusato di maltrattamenti in famiglia. L’intervento è avvenuto durante la serata, a seguito di una situazione di tensione all’interno della sua abitazione, dove vive con i genitori.

Secondo quanto ricostruito dai militari, poco prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe danneggiato arredi e suppellettili della casa, aggredendo fisicamente entrambi i genitori. Il motivo della violenza sarebbe stato il rifiuto dei genitori di consegnargli del denaro, presumibilmente destinato all’acquisto di sostanze stupefacenti.

Anche alla presenza dei carabinieri, l’uomo non ha mostrato alcun segno di ravvedimento, continuando a minacciare il padre con aggressioni e persino la morte. Gli accertamenti hanno rivelato che l’uomo era già stato oggetto di querela per episodi simili e che nei suoi confronti era stato emesso un avviso orale, una misura di prevenzione prevista dalla legge.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata e ha disposto il trasferimento dell’arrestato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove attende l’udienza di convalida. La vicenda è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, che dovrà accertare la responsabilità dell’individuo, nel rispetto della presunzione di innocenza e delle garanzie legali.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “2° comunicato stampa del 22.10.2026” ricevuto tramite email da “provcestampa@carabinieri.it” in data 22/10/2026.

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