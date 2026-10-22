Concluso Taste Tomorrow On Tour: oltre mille artigiani a confronto

Si è concluso il ciclo di incontri “Taste Tomorrow On Tour” organizzato da Puratos Italia, che ha visto la partecipazione di oltre mille artigiani del settore della panificazione e della pasticceria. L’ultimo appuntamento si è svolto a Villa Quaranta, a Ospedaletto di Pescantina, in provincia di Verona, e ha rappresentato un’importante occasione di confronto su temi cruciali come qualità, innovazione e capacità imprenditoriale.

Dopo le tappe di Salerno, Bari e Torino, il bilancio finale evidenzia le sfide che le imprese artigiane devono affrontare, tra cui il ricambio generazionale, la ricerca di personale formato e la necessità di rinnovarsi mantenendo la propria identità. Cristian Rizzotti, Sales Director di Puratos Italia, ha sottolineato l’importanza del confronto diretto: “Per Puratos gli artigiani rappresentano una realtà di grande valore, su cui investiamo molto. Rappresentano un mondo straordinariamente vivace e diversificato perché ogni zona d’Italia offre proposte uniche”.

Durante gli incontri, Valentina Bianchi, Marketing Director di Puratos Italia, ha presentato i risultati di un’indagine sui gusti e le scelte dei consumatori. I dati rivelano che l’81% degli italiani preferisce prodotti da forno più salutari, senza rinunciare al piacere. Inoltre, il 68% dei consumatori è aperto a provare nuove combinazioni di gusto. Questi risultati evidenziano un crescente interesse per ingredienti e preparazioni provenienti da altre culture gastronomiche.

In un contesto in cui il panificio artigianale continua a essere un punto di riferimento di qualità, il 70% degli italiani predilige prodotti realizzati da artigiani locali. La qualità artigianale è riconosciuta attraverso segnali immediati come il profumo e la freschezza degli ingredienti, per cui i consumatori sono disposti a spendere di più.

Puratos Italia ha già programmato una nuova edizione di Taste Tomorrow On Tour per il 2027, con l’intenzione di ampliare il calendario e le aree coinvolte, per continuare a sostenere e valorizzare le specificità locali del settore artigianale.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Cs – Concluso Taste Tomorrow On Tour, il ciclo di incontri organizzato da Puratos Italia: oltre mille artigiani a confronto sul futuro di pane e pasticceria” ricevuto tramite email da “Gianluigi Lanza” in data 22/10/2026.