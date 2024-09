Liceo De Sanctis, Borsa di Studio Giuseppe e Annamaria Lazzaro

Giovedì prossimo 12 settembre 2024, alle ore 10,30 sarà presentata presso l’Istituto Liceo Statale “F. De Sanctis” di Salerno la nuova edizione 2024-2025 della BORSA DI STUDIO “Giuseppe e Annamaria Lazzaro”, istituita dalla famiglia Lazzaro per onorare la memoria del prof. Giuseppe Lazzaro (prima docente di latino e greco e poi preside del liceo “De Sanctis” tra gli anni Settanta e la fine degli anni Novanta) e di sua moglie prof.ssa Annamaria Ferrara, anch’essa docente nelle scuole secondarie di primo grado e per promuovere in questo modo lo studio, la cultura ed i valori umanistici nelle giovani generazioni.

Nel corso della manifestazione saranno assegnate ai vincitori le Borse di studio attribuite per l’anno scolastico 2023-2024.

Giuseppe ed Annamaria Lazzaro hanno speso tutta la loro vita nel mondo della scuola, lavorando alla formazione e all’educazione di intere generazioni di allievi, condotti con sapienza alla scoperta dei grandi valori umani quali furono elaborati ed espressi dalla civiltà classica.

La Borsa di studio “Giuseppe ed Annamaria Lazzaro” vuole incoraggiare oggi lo studio delle discipline classiche da parte degli allievi del liceo “De Sanctis” in modo da trasmettere alle nuove generazioni i suoi valori universali.

Essa è divisa in due sezioni:

A) Borsa per merito scolastico (€ 250,00), assegnata allo studente che abbia conseguito allo scrutinio finale di ammissione all’Esame di Stato la media più alta dei voti in latino e greco.

B) Borsa per capacità creativa (€ 250,00), assegnata allo studente degli ultimi tre anni del corso di studi che risulti primo classificato in un concorso interno alla scuola che prevede la produzione di una creazione artistica originale che metta in risalto il senso, il valore, la bellezza delle lingue e della cultura classica.

Le finalità e le caratteristiche della Borsa di Studio saranno illustrate alla comunità studentesca dal Dirigente Scolastico, dott.ssa Cinzia Lucia Guida, e dai figli di Giuseppe e Annamaria Lazzaro che saranno presenti all’evento.