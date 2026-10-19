La vittoria del Mama San Marzano a Canosa: le parole di mister Ciotola

Il Mama San Marzano ha ottenuto una vittoria importante contro il Canosa di Puglia, grazie a un gol decisivo di Raffaele Stigliano, che ha portato il punteggio a 4-5. Con questo risultato, la squadra accumula nove punti in tre partite nel girone G. Mister Ciotola ha espresso la sua soddisfazione per la prestazione della squadra, sottolineando l’importanza di questo successo per la fiducia del gruppo.

“Tre punti che danno un’importantissima iniezione di fiducia – ha dichiarato Ciotola -. Siamo andati sotto 2-0 e l’abbiamo ripresa, sul 4-2 siamo stati bravi a trovare il 4-3 prima della fine dei primi venti. Troppo squilibrati e poco attenti in alcune circostanze, su questo dobbiamo maturare ma in ogni caso si è avuta la forza di reagire immediatamente e venire fuori nella seconda frazione. Probabilmente dovevamo chiuderla un po’ prima, non possiamo rischiare dopo tanta fatica nel rimetterla in carreggiata.”

Il tecnico ha inoltre messo in guardia i suoi giocatori in vista della prossima sfida contro il Sammichele, sottolineando che l’avversario presenta individualità di grande livello. “Manteniamo i piedi per terra e la massima attenzione”, ha concluso Ciotola.

Il Mama San Marzano si prepara ora per la sfida di sabato prossimo al Gymnasium, dove affronterà la squadra del Sammichele, un incontro che si preannuncia come un grande banco di prova per i ragazzi di Ciotola.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Canosa vs Mama, le dichiarazioni di mister Ciotola” ricevuto tramite email da “stampa_mamafutsal@libero.it” in data 19/10/2026.