Invertire le luci, una visione diversa di Salerno

L’Associazione Tradizione Futuro annuncia il convegno intitolato “Invertire le luci. La cultura cambia rotta: idee a confronto per un nuovo modo di proporre la città”, che si terrà l’8 novembre dalle ore 18.30 presso il Salone del Bar Moka di Salerno.

L’incontro si inserisce nel ciclo di eventi “Inversione Salerno”, già avviato dall’associazione con l’obiettivo di stimolare un dibattito su temi cruciali per il futuro della città. Questa volta, l’attenzione sarà rivolta alla gestione delle politiche culturali promosse dal Comune di Salerno, ponendo l’accento su nuove prospettive per valorizzare la città come centro culturale innovativo e dinamico.

“Con questa iniziativa intendiamo dare continuità al percorso intrapreso con ‘Inversione Salerno’,” spiegano i promotori, “e accendere i riflettori su come la cultura possa realmente cambiare rotta e portare a una rivalutazione della città, esaltandone la storia e le eccellenze, per rispondere alle esigenze di cittadini e turisti.”

L’evento vedrà la partecipazione di esponenti di rilievo nel panorama culturale e turistico di Salerno, pronti a confrontarsi sulle sfide e opportunità della gestione culturale:

, portavoce dell’Associazione Tradizione Futuro, introdurrà il convegno. Gaetano Amatruda , giornalista e portavoce del Festival del Cinema di Salerno;

, presidente di Federalberghi Salerno; Luciano Provenza, presidente del Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci”.

Il convegno sarà moderato da Andrea Pellegrino, direttore de L’Ora, che garantirà una discussione dinamica e approfondita.