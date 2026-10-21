Home Eventi e Manifestazioni Inaugura a Salerno la rassegna ‘Tableau’ con arte e cucina sensoriale

Inaugura a Salerno la rassegna ‘Tableau’ con arte e cucina sensoriale

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Tableau arte e cucina
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Martedì 28 ottobre 2026, alle ore 20:00, presso Pizzà Lab Gallery di Salerno, si inaugurerà ‘Tableau’, una nuova rassegna di arte contemporanea, performance e cucina sensoriale. L’evento, ideato da Angelina E. Di Gennaro I. e Nicola Monetti, promette di abbattere i confini tradizionali delle gallerie d’arte, offrendo un’esperienza immersiva che unisce gastronomia e arte in un racconto multisensoriale.

Il primo appuntamento vedrà protagonista l’artista Stefano Bergamino con la mostra ‘Resta l’intervento umano’, un progetto che esplora l’impatto dell’azione umana sull’ambiente. La rassegna si svolgerà da ottobre 2026 a luglio 2027 e mira a trasformare l’arte in un bene comune, accessibile e privo di gerarchie. Ogni evento sarà concepito come un’opera totale, in cui il percorso gastronomico si intreccia con le opere d’arte, i workshop e le performance interattive, coinvolgendo attivamente i visitatori.

Angelina E. Di Gennaro I. e Nicola Monetti intendono creare un dialogo tra le diverse forme espressive, dove l’arte non è vista come un oggetto statico, ma come un processo creativo in continua evoluzione. L’inaugurazione di ‘Tableau’ rappresenta quindi un’opportunità unica per vivere un’esperienza artistica e gastronomica senza precedenti, in un ambiente stimolante e inclusivo.

L’evento è aperto al pubblico e gli organizzatori invitano chiunque sia interessato a partecipare e a scoprire il mondo di ‘Tableau’.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Invito & Comunicato Stampa | “Tableau”: mostra, performance e cucina sensoriale da Pizzà Lab Gallery (28 Ottobre, Salerno)” ricevuto tramite email da “angelina di gennaro” in data 20/10/2026.

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