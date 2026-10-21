Riprende a Vallo della Lucania la rassegna “Voci, Pagine, Emozioni”

Il Comune di Vallo della Lucania, riconosciuto come Città che Legge, annuncia con orgoglio la terza edizione della rassegna culturale “Voci, Pagine, Emozioni: l’Universo dei Libri”, un evento dedicato alla celebrazione della lettura e della cultura scritta.

Sotto la direzione della Consigliera comunale delegata agli Eventi, Virginia Casaburi, la rassegna si propone di offrire uno spazio di incontro e riflessione sul mondo della letteratura, coinvolgendo autori, lettori, studenti e appassionati di libri in tutte le loro forme.

La consigliera Casaburi ha affermato: “Voci, Pagine, Emozioni è un invito a scoprire il potere delle parole, delle storie e delle narrazioni che, attraverso i libri, ci accompagnano nella vita. Ogni incontro, ogni evento sarà un’opportunità per esplorare temi diversi, emozioni universali e riflessioni profonde, che solo un buon libro può suscitare”.

La rassegna prevede tre appuntamenti significativi, che spaziano da una Lectio su Dante, affrontando il tema del coraggio e della speranza, a storie di riscatto e legalità contro la criminalità, fino alla riscoperta della musica e delle tradizioni popolari lucane.

Gli incontri, moderati dalla giornalista e scrittrice Antonella Casaburi, si svolgeranno nell’Aula Consiliare N. Rinaldi – Palazzo della Cultura di Vallo della Lucania, con inizio alle ore 10.30. Saranno coinvolti anche gli studenti dell’Istituto superiore “Parmenide” e dell’Istituto superiore “Leonardo Da Vinci” di Vallo della Lucania, grazie all’interessamento dell’Assessore all’Istruzione Iolanda Molinaro.

L’ingresso agli eventi è libero e la cittadinanza è caldamente invitata a partecipare. La rassegna inizierà sabato 24 ottobre con l’incontro “Dante: Il Coraggio, La Speranza, La Libertà”, a cura del Professore Antonio Villani. Il ciclo di incontri proseguirà sabato 21 novembre con la presentazione di “Gesù è più forte della camorra”, scritto da don Aniello Manganiello e Andrea Manzi. L’appuntamento conclusivo è fissato per sabato 19 dicembre con la presentazione del volume “I Tarantolati di Tricarico” di Ida Guglielmotti.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato stampa -” ricevuto tramite email da “Antonella Casaburi” in data 21/10/2026.