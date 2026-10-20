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Mobilitazione studentesca a Fisciano per i diritti allo studio

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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La componente studentesca dell’Università degli Studi di Salerno, in particolare quella del campus di Fisciano, ha annunciato una mobilitazione per affrontare i problemi di disagio che colpiscono il territorio e l’Italia. L’organizzazione studentesca Link Fisciano ha indetto un’assemblea pubblica il 22 ottobre, con l’obiettivo di dare voce alle difficoltà che gli studenti stanno affrontando, in particolare a causa dell’aumento del costo della vita e delle misure del governo attuale.

Negli ultimi giorni, molti studenti hanno rinunciato a tornare nei loro paesi d’origine a causa della paura di non riuscire a rientrare nei loro alloggi universitari, complici le difficoltà legate alla mancanza di carburante che sta colpendo il Sud Italia. La situazione ha portato a numerose manifestazioni in tutto il paese, specialmente nel Sud, coinvolgendo diverse categorie di lavoratori, dai portuali di Salerno ai trasportatori in Puglia e Calabria.

Link Fisciano ha ribadito l’importanza di non rimanere a guardare e di partecipare attivamente a queste proteste, sottolineando che il futuro degli studenti è legato al successo di questi movimenti. “Le monde à nous”, concludono, invitando tutti a unirsi all’appuntamento del 22 ottobre per rivendicare i diritti allo studio e una vita dignitosa per tutti gli studenti.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato stampa Unisa” ricevuto tramite email da “Link Fisciano Unisa” in data 20/10/2026.

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