Il ruolo dei combustibili di sintesi E-Fuels o Elettro Combustibili nella Transizione Energetica spiegato dal professor Gaetano Guerra al “Rotary Club Salerno Duomo”

“Per evitare i cambiamenti climatici che si stanno verificando nel mondo è in atto la transizione energetica che prevede un percorso per ridurre, sin quasi a zero, la quantità di CO2 presente nell’atmosfera. Questa transizione si sta basando essenzialmente sul passaggio all’elettrico: l’elettricità arriva dai pannelli solari, dalle pale eoliche, e quindi avremo abbondanza di energia elettrica, ma non tutto si può affrontare con l’energia elettrica. Sono sempre di più le auto elettriche in circolazione, ma se è abbastanza semplice far muovere un ‘auto utilizzando una batteria elettrica, non è altrettanto semplice trovare una batteria capace di far muovere un aereo, una nave o un grande camion, né è possibile attivare la produzione di cemento o di acciaio senza poter raggiungere alte temperature che è possibile raggiungere solo attraverso l’utilizzo di combustibili che però producono CO2. Per evitare che ciò accada si stanno sperimentando i combustibili di sintesi: gli Elettro Combustibili o E-Fuels. Sono dei combustibili liquidi simili a quelli che usiamo tutti i giorni: non ottenuti però da fonti fossili, ma dall’utilizzo dell’anidride carbonica che è un prodotto di scarto delle attività umane, compreso quella di respirare. I combustibili sintetici sono esenti da impurezze e si possono usare nei motori tradizionali. Si ottengono facendo reagire la CO2, emessa dai processi di combustione, con l’idrogeno ottenuto dall’energia elettrica. La CO2 viene raccolta dai camini dei cementifici, delle acciaierie, attraverso dei processi fisici e, attraverso delle innovative tecnologie, anche dall’aria. Con dei processi chimici la CO2 viene fatta reagire con l’idrogeno diventando idrocarburo come quello che utilizziamo adesso anche se è ancora molto caro: siamo nell’ordine di cinque euro al litro. Si prevede che nel 2050 larga parte del trasporto aereo, il 37%, utilizzerà questo tipo di combustibili che sono sostenibili e che vanno a coprire quei settori per i quali l’energia elettrica, ottenuta da fonti rinnovabili, non è sufficiente”. A spiegare il ruolo che potranno avere gli E-Fuels, che sono dei combustibili sintetici prodotti da idrogeno e CO2 nella “Transizione Energetica” è stato il professor Gaetano Guerra, già Ordinario di Chimica Macromolecolare presso il Dipartimento di Chimica e Biologia dell’Università di Salerno, durante l’incontro organizzato presso il “Circolo Canottieri Irno” di Salerno dal “Rotary Club Salerno Duomo” presieduto dal dottor Eduardo Grimaldi che ha ricordato il ricco curriculum del professor Guerra:” È anche socio del nostro Club e accademico dei Licei: nel mese di ottobre ha organizzato presso la sede dell’Accademia Nazionale dei Lincei – Fondazione Guido Donegani, a Roma, un convegno sui combustibili di sintesi E-Fuels”.

Il professor Guerra ha spiegato che le direttive UE prevedono, entro il 2035, lo stop ai motori termici:” Questo è uno dei motivi per cui si stanno sperimentando nuovi carburanti meno inquinanti. I settori dell’industria e dei trasporti sono i più difficili da decarbonizzare. È quindi necessario avere dei combustibili ottenuti da energia elettrica (idrogeno ed elettro – combustibili) o i Bio – Combustibili”. Guerra ha spiegato che non è facile far reagire la CO2:” Bisogna utilizzare delle sostanze molto reattive come l’idrogeno che però non c’è sulla terra e neanche nell’atmosfera: bisogna produrlo utilizzando l’energia elettrica mediante processi di elettrolisi”. Guerra ha spiegato che mentre in molti paesi d’Europa ci sono già degli impianti operativi di produzione di metanolo da CO2, in Italia su sta seguendo il percorso dell’utilizzo dei Bio – Combustibili:” Almeno per i prossimi venti anni in Italia andremo in questa direzione”. Nel corso della serata sono state presentate dal presidente Eduardo Grimaldi tre nuove socie del Club: Patrizia Console, Vittoria Marino e Daniela Mastantuono. L’Assistente del Governatore Giuseppe Ascione ha portato i saluti del Governatore del “Distretto Rotary 2101”, il dottor Antonio Brando.

Aniello Palumbo