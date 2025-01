I “Neri per Caso” a “Sanremo 2025”. Ciro Caravano al “Rotary Club Salerno Est”

I “Neri per Caso”, il famoso gruppo musicale salernitano, il 14 febbraio, nella serata del “Festival di Sanremo 2025” dedicata ai duetti, insieme a Massimo Ranieri, uno dei trenta cantanti in gara, renderà omaggio a Pino Daniele, a dieci anni dalla sua morte, interpretando la canzone “Quando”. Un ritorno sul palco dell’Ariston per il gruppo capeggiato da Ciro Caravano diventato famoso con la vittoria, nella categoria “Nuove Proposte”, dell’edizione del 1995 di Sanremo, con il loro brano di successo “Le ragazze”. È stato proprio Ciro Caravano, a raccontare la sua storia personale e quella dei “Neri Per Caso” durante la conviviale rotariana a lui dedicata, organizzata all’Hotel Mediterranea di Salerno dal “Rotary Club Salerno Est” presieduto dal dottor Edoardo Ventura, amico d’infanzia di Ciro Caravano.” Abbiamo giocato a pallone insieme sul campetto della chiesa di Via Madonna Di Fatima”, ha ricordato il presidente Ventura. A leggere il ricco curriculum di Ciro Caravano è stata la segretaria del Club, la dottoressa Raffaella Nobile che, insieme al noto avvocato salernitano Michele Tedesco, ha posto delle interessanti e originali domande al musicista salernitano.

Ciro Caravano, fondatore dei “Neri per Caso”, arrangiatore, cantante, produttore, direttore, docente di Musica d’Insieme, ha curato la realizzazione e l’arrangiamento di produzioni discografiche destinate all’Italia e all’estero, ed ha collaborato con arrangiatori e direttori d’orchestra come il Maestro Gianni Ferrio, il Maestro Gianfranco Lombardi e il Maestro Peppe Vessicchio. Ha realizzato colonne sonore per la FilMauro di Aurelio De Laurentis, per la Disney (“Il Gobbo di NotreDame”, “La Casa dei Fantasmi” con Eddy Murphy e “Il libro della giungla”). Caravano ha collaborato con tanti altri artisti:” Con i “Neri per Caso” abbiamo anche pubblicato due album di duetti con i più grandi artisti della musica italiana che hanno ricantato dei brani famosi del loro repertorio riarrangiati in chiave “a cappella”. Per me è stata una grande soddisfazione dirigere cantanti come Claudio Baglioni, Gino Paoli, i Pooh, Lucio Dalla, Mango, che si sono affidati a me per fare in modo che la loro interpretazione fosse in sintonia con la nostra versione del loro brano. Un altro grande artista con cui ho collaborato per quasi tre anni è stato Mario Biondi: mi ha chiamato sul palco come direttore artistico e musicista”. Caravano è stato anche Maestro del Coro dell’Università di Salerno e attualmente dirige il “Coro POP” di Salerno presieduto dalla moglie, Taisa Fonseca Demarchi, di origine brasiliana. Dal 2010 è anche docente di canto presso la Scuola Nazionale di Cinema. Il Maestro Caravano ha raccontato di essersi avvicinato giovanissimo alla musica:” Quando ero molto piccolo scoprii di avere l’orecchio assoluto e da quel momento capii di non poter fare altro che il musicista. Adesso vivo in simbiosi con la musica che per me è un insegnante favolosa”. Il Maestro Caravano all’età di dieci anni fu ammesso, come studente di pianoforte, al Conservatorio Martucci di Salerno. A quattordici anni cominciò gli studi di composizione allo stesso Conservatorio. Dal 1981 in poi ho suonato e partecipato a vari concerti e concorsi pianistici nazionali ed internazionali, vincendo diversi premi. Ha continuato a studiare musica fino al 1992, anno in cui cominciò la sua attività di programmatore musicale e arrangiatore al fianco dell’autore e produttore Claudio Mattone. Nel 1990 inizia le attività del gruppo “Neri per Caso” curando, insieme al fratello Diego, tutte le produzioni e gli arrangiamenti di questo gruppo vincitore di due dischi d’oro e due di platino in seguito alla vittoria nel 1995 del Festival di San Remo. Il CD “Le Ragazze” vende 700.000 copie ed è candidato album dell’anno dalla Contemporary A Cappella Recording Awards. Dal 1995 al 2007 Ciro Caravano realizza con i “Neri Per Caso” sei album per il mercato italiano e tre per quello internazionale vendendo più di un milione di copie. Durante la serata, alla quale ha partecipato il presidente del “Rotaract Club Salerno Est” Aldo Addesso, è stato proiettato il video della nuova canzone di Andrea Sannino -‘Nu poco ‘e te- cantata insieme al gruppo dei “Neri per Caso” composto da Ciro Caravano, Gonzalo Caravano, Domenico Pablo Caravano (Mimì), Mario Crescenzo, Massimo De Divitiis e Daniele Blaquier

Aniello Palumbo