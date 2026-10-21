Home Cronaca EcoAmbiente Salerno attiva un tavolo tecnico per monitorare la protesta degli autotrasportatori

EcoAmbiente Salerno attiva un tavolo tecnico per monitorare la protesta degli autotrasportatori

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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protesta autotrasportatori
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EcoAmbiente Salerno ha istituito un tavolo tecnico permanente per monitorare gli effetti della protesta degli autotrasportatori e valutare la situazione nei territori serviti. La società, che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti, ha attivato misure organizzative per garantire la continuità del servizio e supportare i Comuni in difficoltà. Nonostante le attuali criticità, EcoAmbiente Salerno sta assicurando assistenza operativa per evitare ripercussioni sui territori e tutelare le comunità locali. Tuttavia, la società avverte che una prolungata mobilitazione degli autotrasportatori potrebbe causare problemi di stoccaggio presso gli impianti, influenzando la gestione dei flussi di rifiuti. Il presidente di EcoAmbiente Salerno, Nicola Ciancio, ha ribadito l’importanza di adottare provvedimenti urgenti da parte delle autorità competenti per evitare conseguenze sui servizi essenziali per i cittadini.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Protesta degli autotrasportatori, EcoAmbiente Salerno attiva un tavolo tecnico per il monitoraggio” ricevuto tramite email da “barbara cangiano” in data 21/10/2026.

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