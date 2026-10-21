Home Cronaca Montella, truffa da falsi investimenti: due denunciati dai Carabinieri

Montella, truffa da falsi investimenti: due denunciati dai Carabinieri

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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I Carabinieri della Stazione di Montella hanno denunciato due uomini, un 40enne di Sassari e un 50enne di Caltanissetta, per truffa ai danni di un professionista locale. Le indagini sono scattate dopo la denuncia di un libero professionista che, attratto da un investimento finanziario allettante, aveva versato due bonifici di 130 e 300 euro. Dopo il trasferimento del denaro, non ha ricevuto alcun profitto né la restituzione dei fondi, rendendosi conto di essere stato raggirato. I Carabinieri, attraverso accertamenti telematici e bancari, hanno rintracciato i due indagati, identificati come i beneficiari dei conti sui quali erano stati effettuati i bonifici. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha ribadito l’importanza di diffidare da proposte ingannevoli e di segnalare situazioni sospette. L’iniziativa “Difenditi dalle truffe” continua a sensibilizzare la popolazione, in particolare le fasce più vulnerabili, per contrastare questo fenomeno.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “MONTELLA (AV) – FALSI INVESTIMENTI FINANZIARI, TRUFFATO UN PROFESSIONISTA: DUE DENUNCE DEI CARABINIERI” ricevuto tramite email da “provavstampa@carabinieri.it” in data 21/10/2026.

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