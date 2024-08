Amalfi premia le capacità diplomatiche: l’imprenditore Franco Nuschese, tra gli italiani più influenti negli States, è il nuovo Magister di Civiltà Amalfitana

Sarà un omaggio alle capacità diplomatiche ed a quei rapporti internazionali tessuti abilmente oltre i confini italiani la XXIV edizione del Capodanno Bizantino che si celebra tra Amalfi e Atrani dal 31 agosto al 2 settembre 2024.

Un connubio, quello tra imprenditoria e sagacia relazionale, che affonda le radici nella storia medievale del Ducato di Amalfi, antica e fiorente Repubblica Marinara, rievocando la storica figura di Pantaleone de Comite astuto mercante che seppe costruire proficui legami con l’Oriente e non solo di natura commerciale.

E così, vagliati i profili di personalità legate al territorio dell’antico Ducato da vincoli di appartenenza, frequentazione o studio della civiltà medievale amalfitana, la Commissione composta dai Sindaci di Amalfi e Atrani, Daniele Milano e Michele Siravo, dalle delegate alla Cultura dei due Comuni, Enza Cobalto e Lucia Ferrigno, da Ermelinda Di Lieto per il Centro di Cultura e Storia Amalfitana e dagli ideatori della manifestazione, gli storici Giovanni Camelia e Giuseppe Gargano, all’unanimità ha designato “Magister Civitatis Amalfie” Franco Nuschese, imprenditore di successo oltreoceano e persona dalle straordinaria capacità relazionali.

Nato a Minori nel 1961, Francesco Nuschese (conosciuto come Franco) vive a Washington da oltre 30 anni, dove nel 1992 ha fondato il Cafe Milano, raffinato locale nel quartiere di Georgetown frequentato dai presidenti degli Stati Uniti, dalle star del cinema e dalla politica internazionale. Il New York Times lo ha ribattezzato “il ristorante della Casa Bianca” perchè da quando ha aperto i battenti, il 3 novembre del 1992, giorno dell’elezione di Bill Clinton (ora uno dei più assidui frequentatori) Cafe Milano ha ospitato non solo i presidenti degli Stati Uniti (tra gli altri Bush, Obama, Biden) ma anche regine, capi di stato e primi ministri compresi i presidenti Napolitano e Mattarella e lo scorso anno la premier Giorgia Meloni. Situato nel quartiere storico di Georgetown a Washington il locale unisce i sapori autentici della cucina italiana ad un ambiente elegante e raffinato. Un’oasi irresistibile, per quel suo clima disteso, per i leader di tutto il mondo in visita ufficiale, per membri dell’amministrazione ma anche per deputati democratici e repubblicani e per stelle di Hollywood. Qui, nelle sale riservate del Cafe Milano, situato a una manciata di minuti dei palazzi più importanti del potere statunitense, spesso si sono siglate intese altrove impossibili. Per questo il gioiello di Nuschese non è solo ristorante ma una vera e propria istituzione della capitale americana così come il suo proprietario, figlio della Costiera Amalfitana e orgoglioso delle sue radici che ha iniziato la sua carriera prima a Londra, poi a Las Vegas. Qui dal 1983 al 1991, Nuschese si è occupato della gestione di ristoranti per il Caesars Palace, ed è stato anche vicepresidente assistente/operazioni per Europa e Medio Oriente del Caesars World, Inc. Nel 2016 Cafe Milano ha inaugurato la seconda sede presso il Four Seasons Hotel di Abu Dhabi, nella vivace atmosfera del lungomare di Al Maryah Island, negli Emirati Arabi. Dal 1994 al 2001 Nuschese ha lavorato all’MGM Grand e oggi è proprietario di diverse aziende diversificate con interessi globali. Presidente del Georgetown Entertainment Group LLC, Nuschese fa parte del Consiglio di amministrazione dell’Atlantic Council (uno dei più prestigiosi think tank americani) e del Board of Advisers dell’Italian Research Institute della Georgetown University, oltre che membro del Consiglio di amministrazione di Rondine – Città della Pace.

L’imprenditore originario di Minori, inoltre, è Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, nominato dal Presidente della Repubblica per aver creato un’immagine positiva degli italiani in America e nel mondo. Nel 2008 gli è stata conferita la Ellis Island Medal of Honor, riconoscimento condiviso con sette presidenti americani. Nel 2015 Nuschese ha ricevuto il Cafe Milano Award al Children’s Ball dal Children’s National Health System, nonché l’Award for Leadership and Service della National Italian American Foundation. Nel 2023, infine, la Città di Milano ha conferito sia lui che al suo locale, Cafe Milano, il prestigioso attestato di civica benemerenza dell’Ambrogino d’oro.

«Con la nomina di Nuschese a Magister, Amalfi e la Costiera riconoscono a un figlio di questa terra, protagonista di una storia entusiasmante fatta di capacità imprenditoriale e di relazioni internazionali maturate al di fuori dei confini nazionali, meriti e rappresentatività nel solco dei grandi personaggi che nel Medioevo hanno fatto la storia dell’Antica Repubblica Marinara. Il curriculum di Nuschese, e il suo profilo personale, costituiscono un ulteriore esempio alle nuove generazioni per quella caparbia capacità di conquista del successo conseguito peraltro in una grande Paese come gli Stati Uniti», fanno sapere della commissione del Premio.

Il programma del Capodanno Bizantino sarà inaugurato il 31 agosto 2024, a Largo Duca Piccolomini con un convegno di studio sul tema “Gli Amalfitani nel mondo: una diplomazia di pace tra medioevo e contemporaneità”, cui seguirà l’intervista al nuovo Magister di Civiltà Amalfitana.

Il 1° settembre spazio alla spettacolare rievocazione: toccherà all’imponente Corteo Storico, ancor più ricco di quello che si ammira in occasione della Regata Storica, lungo il percorso che da Amalfi porta al sagrato della Cappella San Salvatore de’ Birecto di Atrani, dove ha luogo la cerimonia di investitura del Magister di Civiltà Amalfitana. Il suggestivo Corteo Storico rievocativo, con oltre 100 figuranti in costume d’epoca, farà da cornice anche quest’anno alla cerimonia di investitura, con l’affascinante rito medievale ispirato all’incoronazione dei Duchi di Amalfi, suggellato dalla presenza dell’Arcivescovo di Amalfi – Cava de’ Tirreni, monsignor Orazio Soricelli e dei Sindaci di Amalfi e Atrani, Daniele Milano e Michele Siravo. Al termine del Corteo, il Magister raggiungerà il suggestivo atrio della Cattedrale di S. Andrea ad Amalfi per un saluto alla cittadinanza e agli ospiti.

Sabato 2 settembre, infine, concerto di Arisa (ore 21.30) in cui la cantante porterà in scena un live con piano solo.