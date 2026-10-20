Women’s Cup: esordio in salita per lo Sporting Arechi di Pellezzano

La Women’s Cup ha segnato l’inizio della stagione invernale di padel del circuito Fitp-Tpra in provincia di Salerno, dando il via a un nuovo percorso sportivo per le atlete e per la crescita del movimento femminile. Nella giornata inaugurale, le due formazioni dello Sporting Arechi di Pellezzano, Spicy e Queen, hanno affrontato le squadre dell’Otb Padel Hub di Salerno. Sebbene gli incontri siano terminati con esiti sfavorevoli, le atlete hanno dimostrato determinazione, entusiasmo e spirito di squadra. In campo per lo Sporting Arechi si sono esibite Barbara D’Ambrosio, Irene Avellino, Marta Cuomo, Barbara Manzo, Irma Contursi, Jessica Fezza, Lara Benigni e Mariarosaria Mogano, tutte meritevoli di apprezzamento per il loro impegno.

Diego Ricco, responsabile degli sport di racchetta dello Sporting Arechi, ha dichiarato: «L’avvio della Women’s Cup rappresenta un passaggio importante per il nostro settore. Siamo contenti di aver visto le nostre atlete misurarsi con una competizione che permette di acquisire esperienza e consolidare l’intesa in campo. Il nostro obiettivo è continuare a investire nel padel e accompagnare le atlete in un percorso di crescita tecnica e sportiva».

Francesco Varriale, responsabile della comunicazione e delegato per il comparto futsal, ha sottolineato il valore della partecipazione: «Le competizioni sono fatte di vittorie e sconfitte, ma soprattutto di occasioni per imparare e costruire qualcosa di positivo. Le nostre tesserate meritano un plauso per l’impegno e la disponibilità con cui hanno rappresentato i nostri colori».

Roberto Criscuoli, responsabile organizzativo, ha aggiunto: «Questa prima giornata ci offre indicazioni utili per proseguire il lavoro e affrontare con fiducia i prossimi appuntamenti. C’è tutto il tempo per migliorare e acquisire maggiore sicurezza».

Infine, Alfonso Gaeta, presidente dello Sporting Arechi, ha ribadito l’importanza delle persone e del senso di appartenenza: «Siamo orgogliosi delle atlete che hanno rappresentato lo Sporting Arechi. I risultati fanno parte dello sport, ma ciò che conta è la volontà di partecipare e la capacità di affrontare ogni sfida con rispetto e determinazione».

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Women’s Cup, nel padel esordio in salita per lo Sporting Arechi di Pellezzano” ricevuto tramite email da “Sporting Arechi” in data 20/10/2026.