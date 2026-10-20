Tavolo regionale per la risposta sanitaria alle emergenze in Campania

Il Coordinamento degli Ordini della Campania ha annunciato l’intenzione di creare un tavolo regionale dedicato alla preparazione sanitaria alle emergenze. Questo progetto mira a mettere in rete istituzioni, strutture sanitarie e professionisti, con un focus particolare sulla crisi bradisismica dei Campi Flegrei.

L’iniziativa è emersa durante un incontro svoltosi il 17 ottobre nell’Auditorium dell’Ordine a Napoli, intitolato “Medicina, Umanità e Crisi: il soccorso sanitario nelle emergenze complesse a basse risorse”. L’evento, organizzato in collaborazione con Medici Senza Frontiere e l’International Disaster Medicine Association, ha visto la partecipazione di esperti che operano in contesti di crisi come guerre ed epidemie.

I presidenti degli Ordini provinciali, tra cui Bruno Zuccarelli (Napoli), Giovanni D’Angelo (Salerno) e Francesco Sellitto (Avellino), hanno sottolineato l’importanza di prepararsi adeguatamente prima che un’emergenza si presenti. “Le esperienze raccontate dai colleghi che operano nelle crisi umanitarie ci consegnano una responsabilità precisa: prepararci prima che l’emergenza metta alla prova il sistema”, hanno affermato.

Il tavolo regionale dovrebbe coinvolgere la Regione Campania, la Protezione civile e le aziende sanitarie, mirando a rafforzare il coordinamento esistente e a sviluppare piani specifici per affrontare le emergenze legate al bradisismo e al rischio vulcanico. L’Ordine intende promuovere anche la formazione per i professionisti del settore, in particolare per garantire assistenza a persone vulnerabili come anziani e pazienti con necessità terapeutiche continue.

La giornata ha visto interventi di esperti come Chiara Montaldo, responsabile medica di MSF Italia, e l’infettivologa Claudia Lodesani. Il Coordinamento degli Ordini dei Medici della Campania ha già delineato il prossimo passo, puntando a un percorso di collaborazione con la Regione per migliorare la comunicazione sui bisogni sanitari e le risorse disponibili, garantendo così risposte tempestive e adeguate alle necessità della popolazione.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Coordinamento Ordini della Campania: tavolo regionale sulla risposta sanitaria alle emergenze” ricevuto tramite email da “Ordine Medici e Odontoiatri Salerno” in data 20/10/2026.