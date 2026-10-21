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Sirica (FdI) chiede confronto su recupero cibo nelle scuole di Sarno

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Enrico Sirica, esponente di Fratelli d’Italia, ha chiesto un confronto tra Comune, scuole e famiglie riguardo alla recente disposizione comunale sul recupero del cibo non consumato nelle mense scolastiche di Sarno. La mensa è un servizio cruciale per molti bambini e le famiglie, e le decisioni devono essere prese con attenzione e ascolto. Sirica ha sottolineato l’importanza della lotta contro lo spreco alimentare, ma ha anche messo in evidenza la necessità di bilanciare le regole igienico-sanitarie con le esigenze quotidiane degli alunni. In particolare, ha evidenziato il valore del pane e della frutta non consumati, che potrebbero essere utili per i bambini che restano a scuola per attività pomeridiane. L’esponente politico ha chiesto che venga avviato un dialogo tra le istituzioni coinvolte, per trovare soluzioni praticabili e condivise, evitando polemiche e lavorando per il bene della comunità. Sirica ha concluso affermando che è fondamentale ascoltare le famiglie e rispondere alle loro preoccupazioni, per garantire che i servizi siano di qualità e centrati sui bisogni dei bambini.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Recupero del cibo nelle scuole di Sarno, Sirica (FdI) chiede un confronto tra Comune, scuole e famiglie” ricevuto tramite email da “STUDIO PROF. ASSOCIATO SIRICA” in data 21/10/2026.

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