Salernitana a Reggio Emilia con quasi 2mila tifosi al seguito, le ultime di formazione

La Salernitana arriva a Reggio Emilia con quasi 2mila sostenitori al seguito. È una partita da non sbagliare, dopo le ultime due sconfitte. In campo scenderà una formazione impostata con il modulo 4-3-3 e alcune novità rispetto alla partita con il Pisa. Non ci sarà Franco Tongya, il migliore di questo inizio di stagione insieme a Lorenzo Amatucci. Quest’ultimo è inamovibile in mezzo al campo, al suo fianco si giocano le due maglie da titolare Maggiore, Tello e Hrustic. In difesa linea a 4 davanti a Sepe con Bronn e Ferrari centrali e corsie esterne abbastanza in bilico. Per non avere troppa spinta, e di conseguenza una squadra sbilanciata, il tecnico Giovanni Martusciello potrebbe puntare su Ghiglione al posto di Stojanovic a destra. A sinistra Njoh sicuro del posto anche se scalpita Jaroszynski. Per l’attacco spazio a Wlodarczyk punta centrale con Braaf e Verde a supporto. La Salernitana giocherà con una maglia celebrativa in onore del santo patrono, Matteo.

