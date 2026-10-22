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Concerto della U.S. Naval Forces Europe And Africa Band al Conservatorio di Napoli

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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U.S. Naval Forces Band
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Il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli ospiterà domani, venerdì 23 ottobre, alle ore 18, un concerto dell’intera U.S. Naval Forces Europe and Africa Band, diretta dal Lieutenant Commander Louis Espinosa. L’evento si svolgerà nella Sala Scarlatti e l’ingresso è gratuito.

Dopo il successo della recente performance del quintetto brass, la band torna a Napoli per offrire un programma ricco di brani che spaziano da composizioni classiche a colonne sonore di film, rendendo omaggio alla tradizione musicale americana e al legame storico con l’Italia.

La serata si aprirà con la ‘Naval Fanfare’ di Jacob Evarts, che promette di catturare il pubblico con la sua energia travolgente. Seguiranno il primo movimento della ‘Symphony for Winds’ di Jonathan Leshnoff e il concerto per fagotto di Frigyes Hidas, eseguito dal docente del conservatorio Andrea Corsi. Altri brani in programma includono ‘One Life Beautiful’ di Julie Giroux e un medley da ‘Toy Story’.

La performance culminerà con la marcia patriottica ‘The Stars and Stripes Forever’ di John Philip Sousa, un classico del repertorio bandistico che lascerà il pubblico con un senso di gioia e celebrazione.

Questo concerto rappresenta un’importante occasione di scambio culturale e musicale, fortemente voluta dalla direzione del conservatorio, e si inserisce in un cartellone di eventi che mira a promuovere la musica e l’arte a livello internazionale. La U.S. Naval Forces Europe and Africa Band è nota per la sua capacità di unire diverse tradizioni musicali, creando un’esperienza unica per gli ascoltatori.

La direzione del conservatorio invita tutti gli appassionati di musica a partecipare a questo evento straordinario, che celebra la libertà e la collaborazione tra culture diverse.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “C.S. U.S. Naval Forces Europe And Africa Band in concerto al CONSERVATORIO SAN PIETRO A MAJELLA domani venerdì 23 ottobre” ricevuto tramite email da “Olga Chieffi” in data 22/10/2026.

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