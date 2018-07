Mercoledì il più suggestivo degli appuntamenti estivi: il Concerto al Tramonto sulla panoramica piazzetta di Lone ad Amalfi.

Amalfi è pronta per uno degli appuntamenti più suggestivi del cartellone estivo: il Concerto al Tramonto, in programma mercoledì 1 agosto alle 19.00 sulla panoramica piazzetta di Lone, un piccolo gioiello nascosto in uno dei borghi della cittadina. Questo particolarissimo concerto, punto fisso degli eventi amalfitani, incanta il pubblico con uno spettacolo mozzafiato. Mentre viene cullata dalla musica, la platea vede il giorno spegnersi in lingue di fuoco e poi in bagliori rosati sempre più tenui, da una piazzetta a strapiombo sul mare blu della terra delle sirene. Con il panorama del Golfo di Salerno incorniciato tra la facciata della chiesa di Santa Maria Vergine e il suo campanile, che si staglia contro il mare al lato opposto della piazzetta. Un’esperienza nella quale alla bellezza della musica si uniscono le suggestioni della natura che selvaggiamente fonde i fianchi scoscesi dei Monti Lattari al Mediterraneo nel quale affondano, e che solo Amalfi, col suo inconfondibile paesaggio, può offrire.

A dare forma musicale allo spettacolo, ci saranno le Mujeres Creando con “Le stelle sono rare” un mix tutto al femminile di musiche dal mondo, dominate da un inconfondibile cuore partenopeo. Nella panoramica piazzetta del borgo alle porte di Amalfi, l’evento, organizzato In collaborazione con la Società Concerti Sorrento, proporrà un viaggio musicale raffinato e ricco di suggestioni e storie dal sapore mediterraneo. Dal Nouveau Tango al gipsy jazz, alla contemporanea world music, attraverso le note di autori come Caetano Veloso, Susana Baca, Vinicio Capossela, Pino Daniele ed arrangiamenti di gusto francese, Klezmer e Balcanica.

Enza Cobalto, assessore delegata del sindaco Daniele Milano alla cultura ed eventi, dichiara: “ Il Concerto al Tramonto è una delle esperienze più particolari proposte dal programma estivo che abbiamo preparato. Già arrivare attraverso una caratteristica scalinatella alla piazzetta di Lone, che è una delle più belle di Amalfi ma che è poco conosciuta perché fuori dai giri turistici convenzionali, è una scoperta emozionante. Il concerto, con i suoi ritmi e la bravura dei musicisti, si accompagna allo spettacolo del tramonto sul mare in maniera perfetta. Tutti quanti hanno assistito al Concerto al Tramonto conservano il ricordo di un’esperienza unica, alla quale vivamente vi invito a partecipare. Sarà indimenticabile“.