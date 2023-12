Sbocchi Occupazionali del Corso di Laurea in Lettere – Studi Umanistici (L-10) presso l’Università Niccolò Cusano, Learning Center di Pagani.

Intervista con Francesco C., Consulente e Tutor di Unicusano Pagani

Il Corso di Laurea Triennale in Lettere – Studi Umanistici (L-10), offerto dall’Università Niccolò Cusano presso il Learning Center di Pagani, si presenta come un percorso formativo innovativo e adatto a soddisfare le esigenze della società contemporanea. In questa intervista, Francesco C., consulente e tutor presso Unicusano Pagani, ci offre uno sguardo approfondito sugli sbocchi occupazionali e le opportunità professionali che questo corso di laurea può offrire.

Quali sono gli obiettivi formativi principali del Corso di Laurea in Lettere – Studi Umanistici (L-10)?

Francesco C.: “Il nostro corso è progettato per fornire una solida preparazione in ambito umanistico, coprendo settori tradizionali come lingua e letteratura italiana, storia e geografia, e linguistica generale. Inoltre, diamo grande importanza alla padronanza di una seconda lingua dell’Unione Europea e all’uso di strumenti digitali, essenziali nel mondo contemporaneo.”

Quali sono gli sbocchi lavorativi per i laureati in questo corso?

Francesco C.: “I laureati hanno diverse opportunità: possono lavorare nell’ambito della didattica, della diffusione della conoscenza culturale, dell’editoria e della comunicazione, anche web. Inoltre, il corso prepara per professioni come organizzatori di eventi culturali, tecnici dei musei e delle biblioteche, e ruoli nelle pubbliche relazioni.”

Come il corso prepara gli studenti ad affrontare le sfide del mondo del lavoro?

Francesco C.: “Oltre alla formazione teorica, il corso offre un approccio pratico, con l’opportunità di svolgere tirocini formativi e di orientamento. Questo permette agli studenti di acquisire competenze pratiche e di comprendere meglio come applicare le loro conoscenze in contesti lavorativi reali.”

Il Corso di Laurea Triennale in Lettere – Studi Umanistici (L-10) dell’Università Niccolò Cusano, con il suo approccio innovativo e la sua attenzione alle esigenze del mondo del lavoro, rappresenta un’opzione eccellente per chi desidera intraprendere un percorso di studi umanistici con prospettive lavorative concrete e diversificate.

