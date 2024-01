Troppo fiera, troppo fragile. Il romanzo della Callas, presentazione del libro di Alfonso Signorini mercoledì 24 al Teatro Verdi

“Abitatori del tempo. L’impegno civile della letteratura”, la rassegna letteraria organizzata dalla Delia Agenzia Letteraria e dall’Associazione Culturale Mare Sole e Cultura in collaborazione con la Regione Campania, la Scabec, la Camera di Commercio di Salerno, e il patrocinio della Provincia di Salerno, del Comune di Salerno e della Fondazione Carisal, in occasione delle celebrazioni per i 100 anni dalla sua nascita rende omaggio alla voce più bella del secolo: Maria Callas.

Mercoledì 24 gennaio, alle ore 18, presso la Platea del Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” (Piazza Matteo Luciani, 23 – Salerno) Alfonso Signorini presenta “Troppo fiera, troppo fragile. Il romanzo della Callas” Mondadori.

Saluti istituzionali di Vincenzo Napoli, Sindaco di Salerno e Andrea Prete, Presidente Unioncamere. Dialogano con l’autore Oreste Lo Pomo, Direttore TG3 Campania e Alfonso Sarno. Letture di Cinzia Ugatti.

Per tutto il mondo era la Divina. Al successo artistico di Maria Callas fece però sempre da contrappasso una vita privata negletta e sfortunata. Fra le sue ferite più dolorose, il contrastato amore per il potentissimo Aristotele Onassis. Un amore da fiaba, tumultuoso e malato, che presto fece i conti con la spregiudicatezza dell’armatore greco, con il quale Maria concepì anche un figlio, tenuto sempre segreto dalla coppia. Fino alla morte a Parigi, dove si era ritirata, depressa e sola, in una triste clausura.

A cent’anni dalla nascita, esce in una nuova edizione ampliata il romanzo sulla sua avventurosa e travagliata esistenza, un libro divenuto già un classico che ha conquistato moltissimi lettori in Italia e nel mondo. A firmarlo Alfonso Signorini, nelle vesti di appassionato melomane e documentato biografo. La passione per la Callas ha condotto l’autore a visionare amorevolmente centinaia di lettere autografe che la Divina vergava in brutta copia prima di inviarle agli amici più cari o, in numerosi casi, a se stessa, in una sorta di intimo diario. Partendo da questo materiale inedito e di grande rilevanza, Signorini è riuscito ad abbandonare i sentieri consueti del- la biografia per avventurarsi nella ricostru- zione della vita della leggendaria cantante: un romanzo in cui accanto alla Callas rivivo- no icone senza tempo come Marilyn Monroe, Grace Kelly, Marlene Dietrich…

In questa edizione ampliata, Signorini approfondisce alcuni episodi della vita della Divina: gli esordi al conservatorio di Atene, la tournée in Sudamerica negli anni Cinquanta, il rapporto con Pier Paolo Pasolini e Luchino Visconti, e ancora il sodalizio artistico e sentimentale con Giuseppe Di Stefano.

Troppo fiera, troppo fragile racconta una storia tragica di amore e di morte, spesso segnata da presenze inquietanti e invisibili che prendono corpo per la prima volta in queste pagine. Un romanzo appassionante, in cui la Callas assume le sembianze delle eroine a cui, per tutta la sua vita artistica, prestò voce, anima e cuore.

Alfonso Signorini si è laureato in Filologia Medioevale all’Università Cattolica di Milano. È direttore editoriale di “Chi”. Con Mondadori ha pubblicato: Il Signorini (2006), Troppo fiera, troppo fragile. Il romanzo della Callas (2007), Chanel. Una vita da favola (2009), Marilyn. Vivere e morire d’amore (2010), Amore, folle amore. La scandalosa storia di Zelda e F. Scott Fitzgerald (2013), l’autobiografia L’altra parte di me (2014) e Ciò che non muore mai. Il romanzo di Chopin (2017).