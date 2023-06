Presentato a Cava il programma Lions Campo Vesuvio.

Lunedì 5 giugno, alle ore 11,30, nel corso della Conferenza stampa presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Cava de’ Tirreni è stato presentato

“Campo Vesuvio”

del Programma internazionale Scambi giovanili e Campi Lions

Un’importante iniziativa che vede per la prima volta la nostra città come luogo ospitante il “Campo Vesuvio”, un progetto internazionale a cura dei Lions International.

Giovani studenti provenienti da tutto il mondo vivranno per 3 settimane in Italia e, per la precisione, una settimana presso famiglie ospitanti e due settimane presso il Convento di S. Francesco e S. Antonio, condividendo la nostra cultura e esplorando le nostre bellezze paesaggistiche e monumentali secondo il Field learning “Context4Context”.

L’I.I.S. De Filippis -Galdi, che è caratterizzato da un alto indice di internazionalizzazione, prenderà parte al progetto.

Sono intervenuti:

Lorena Iuliano, Assessore all’Istruzione del Comune di Cava de’ Tirreni

Armando Lamberti, Delegato alla Cultura del Comune di Cava de’ Tirreni

Francesco Accarino, Past Governatore Lions Club Dist. 108 YA

Vittorio del Vecchio, Past Governatore Lions Club Dist. 108 YA

Barbara Mauro Presidente Lions Club Cava – Vietri

Maria Alfano, Direttore del Campo Vesuvio

Presente anche il Colonnello Luigi Mirone, in rappresentanza dei Club di Avellino: Avellino Principato Ultra, Avellino Host, Leo Club Irpinia.

E’ stato il Direttore del Campo Vesuvio, Maria Alfano, Dirigente scolastica dell’I.I.S. De Filippis Galdi, ad illustrare il programma Lions che ogni anno consente ai giovani di conoscere la realtà di altri Paesi, aiutandoli a viaggiare all’estero e a vivere la cultura dei luoghi grazie all’ospitalità dei club Lions. I soggiorni, della durata di 3/4 settimane, sono in genere suddivisi in un periodo di ospitalità in famiglia e un periodo vissuto presso un “campo” dove sono presenti tutti i giovani arrivati dai vari Paesi stranieri.

Quest’anno il “Campo Vesuvio” curato dal Distretto Lions 108YA sarà per la prima volta attuato a Cava de’ Tirreni presso il Convento di S. Francesco e S. Antonio.

I giovani, di età compresa tra i 16 e i 21 anni, provengono da tutto il mondo: Finlandia, Turchia, Francia, Messico, Germania, Slovenia, Olanda, Ungheria, Indonesia, Norvegia, Austria e Danimarca.

L’arrivo è previsto agli inizi di luglio. Trascorreranno una settimana presso famiglie ospitanti distribuite nel territorio del distretto (Campania, Basilicata e Calabria) e due settimane (dal 10 al 23) presso il Convento di S. Francesco e S. Antonio di Cava de’ Tirreni.

Del lavoro preparatorio per la distribuzione dei ragazzi tra i vari Campi – fasi internazionale, nazionale e locale – è responsabile Maria Martino, Coordinatore Distrettuale Scambi giovanili e Campi Lions Distretto 108 YA.

Le attività saranno coordinate dal Presidente del Campo, Carmela Penna, dal Direttore, Maria Alfano, e da Benedetta Armenante, Antonio Daniele D’Ursi e Francesca Santoriello, Camp leader giovani liceali cavesi.

E’ prevista una Festa di accoglienza nel Chiostro con la sfilata delle bandiere che rappresentano tutti i Paesi ospitati.

Tante e diversificate le attività programmate, tutte con uno stretto legame con il territorio: visite dell’’Abbazia Benedettina di Cava de’ Tirreni ma anche di Pompei e di Paestum, di Salerno, di Avellino e Napoli, e della straordinaria Matera con accoglienza curata e offerta dai Club Lions/Leo di riferimento.

Sono previste, in particolare:

⦁ attività laboratoriali: Body percussion e coro con il Maestro Giacomo Monco, danze popolari del sud Italia con l’esperta Alessandra Ranucci, Orchestra sinfonica e jazz dell’ I.I.S. De Filippis – Galdi;

⦁ partecipazione ad eventi culturali di rango internazionale come il Festival di Ravello o il Giffoni Film Festival o a service come “Manovre salvavita”.

Non mancherà la collaborazione con i Leo Club di Cava, il Forum dei Giovani e le Associazioni di Sbandieratori che faranno conoscere agli ospiti le tradizioni cavesi.

L’esperienza si concluderà il giorno 22 luglio con l’inaugurazione a Napoli del nuovo anno sociale Lions con il passaggio dal Governatore Franco Scarpino, che ha operato all’insegna del motto “Unità ed Impegno -Passione e Ragione”, al successivo governatore Pasquale Bruscino.

Ancora una volta Cava de’ Tirreni si distingue come Città dell’accoglienza, ha dichiarato l’assessore all’Istruzione avv. Lorena Iuliano che ha anche portato il saluto del sindaco Vincenzo Servalli. E il Presidente Lions Club Cava – Vietri, avv. Barbara Mauro, ha sottolineato come, con questa iniziativa, Cava si pone in un contesto internazionale dove è di casa la pratica dell’amicizia tra i giovani.

Del resto, come ha ricordato l’avv. Vittorio Del Vecchio, Past Governatore Lions Club Dist. 108 YA, da oltre 60 anni i Lions perseguono una politica di solidarietà, di assistenza di crescita ai giovani. Pertanto, questi scambi internazionali che giungono a Cava dimostrano che la città è aperta all’accoglienza formativa. Il prof. Armando Lamberti, Delegato alla Cultura del Comune di Cava, ha apprezzato l’I.I.S De Filippis Galdi per l’alto indice di internazionalizzazione e ha fatto notare come questo stesso indice sia uno dei criteri che stabilisce il grado di qualità degli Atenei. Infine, l’avv. Francesco Accarino, Past Governatore Lions Club Dist. 108 YA, ha spiegato come siano necessari quattro mesi per giungere alla selezione dei ragazzi e alla individuazione dei luoghi di accoglienza. Quanto siano utili questi incontri lo testimonia un episodio in cui un ragazzo turco fu inserito in un gruppo in cui vi era un coetaneo siriano. Dall’insofferenza iniziale i due giovani chiusero il Campo con rapporti di grande amicizia.

Il 23 luglio i ragazzi prenderanno ciascuno il volo che li farà ritornare nei rispettivi Paesi arricchiti nella mente e nel cuore di nuove conoscenze e soprattutto di tante nuove indimenticabili amicizie.

ELENCO CLUB che sosterranno CAMPO VESUVIO

SALERNO 2000 (Paestum e service “Viva Sofia”)

SALERNO ARECHI (Itinerari Salerno storica)

HIPPOCRATICA CIVITAS

MATERA CITTA’ DEI SASSI e MATERA HOST (Giornata a Matera)

AVELLINO PRINCIPATO ULTRA, AVELLINO HOST, LEO CLUB IRPINIA

POMPEI HOST (Giornata a Pompei)

CLUB NAPOLI NORD EST (Giornata a NAPOLI)

LIONS CLUB GIFFONI VALLE DEL PICENTINO (Partecipazione al GIFFONI FILM FESTIVAL)

IL GUIDONCINO DEL CAMPO VESUVIO DI QUEST’ANNO è stato creato dall’artista cavese Michele Paolillo