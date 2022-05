Premio L’Apprendista Lettore, mercoledì 25 a Cava.

Si svolgerà mercoledì 25 maggio, alle 10, nell’aula del Consiglio comunale di Cava de’Tirreni, la premiazione della prima edizione de “L’apprendista lettore”, concorso per gli studenti della scuola primaria, organizzato dall’Associazione L’Iride, presieduta dall’arch. Maria Gabriella Alfano.

Con il Concorso, patrocinato dal Comune di Cava de’ Tirreni, l’Associazione si propone di proseguire il percorso dell’attore Peppe Basta, a due anni dalla sua scomparsa, fortemente impegnato in iniziative culturali rivolte al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza.

Con la premiazione si conclude l’intensa attivitá che in circa tre mesi ha coinvolto quasi trecento studenti che, con la guida degli insegnanti, hanno realizzato brevi video ispirati a “Come in un giardino”, albo per l’infanzia, scritto da Agata Vignes e illustrato da Antonio Boffa, vincitore del Premio Simonetta Lamberti nella XXXVII edizione del Premio Città di Cava de’ Tirreni. La lettura del libro, che affronta i temi della diversità e dell’inclusione, ha portato alla creazione di fantastici video che sono stati pubblicati sulla pagina Fb de L’Iride, guardati e votati da migliaia di visitatori.

Una Giuria tecnica, presieduta dall’Assessore alla cultura del comune di Cava de’Tirreni , Lorena Iuliano, e composta da Anna Ferrara (osservatorio per la disabilità), Emy Giordano, architetto e docente di disegno e storia dell’arte, Agata Lamberti, avvocato e partner de L’Iride per il Premio Simonetta Lamberti, Davide Speranza, giornalista, ha individuato la classe vincitrice alla quale andrà il premio di 100 euro in buoni libro, offerti dalla Mondadori store di Cava de’ Tirreni.

Il video vincitore sarà proiettato nel corso della manifestazione di mercoledì 25, che si concluderà con la premiazione dei vincitori e con la consegna a tutti i partecipanti del distintivo di “Apprendista lettore”, realizzato da Grafica Metelliana.