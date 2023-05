Martedì Letterari a Battipaglia, appuntamento con Maria Manzolillo martedì 30.

Prosegue la rassegna “Martedì Letterari”, organizzata dall’Associazione “Rinascita – Commercianti di Battipaglia”, presieduta da Lucia Ferraioli, coordinata dal giornalista Andrea Picariello e rientrante all’interno del format “La biblioteca è anche tua”.

L’appuntamento previsto per il mese di maggio vedrà ospite Maria Manzolillo, poetessa e scrittrice che presenterà la sua terza raccolta poetica “Anime all’equatore”.

Alle ore 19:00 di martedì 30 maggio, presso il caffè culturale “Artè”, in via Italia 35, a Battipaglia, si terrà la presentazione del libro con la presenza della stessa autrice. In quest’occasione sarà possibile scoprire, insieme a Maria Manzolillo, i segreti di questa sua nuova opera letteraria.

Durante la presentazione di “Anime all’equatore”, a cui prenderà parte in qualità di relatore anche Vito Merola, con la voce narrante di Anna Carrafiello, sarà possibile acquistare una copia del libro e ricevere una dedica speciale da parte dell’autrice.

IL LIBRO

In “Anime all’equatore” emergono le anime in tutta la loro grandezza, con i loro tormenti, i loro dolori, le loro paure, ma anche le loro speranze, le loro gioie, quelle più autentiche. Un emozionante viaggio poetico nell’animo umano, vario e ricco, com’è la vita.

L’AUTORE

Maria Manzolillo è nata in Svizzera, laureata in Scienze dell’Educazione, è poetessa e scrittrice. Autrice della raccolta di poesie “Piccoli gesti”, pubblicata nel 2015, e di “Sussulti di vita”, pubblicata nel 2019. “Anime all’equatore” è la sua terza raccolta poetica.