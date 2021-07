“LE IMPRESE SALERNITANE HANNO TENUTO NONOSTANTE LA PANDEMIA”:  L’INGEGNER ARMANDO INDENNIEMO CONFERMATO  PRESIDENTE DI “FEDERMANAGER SALERNO”. .

“Le Piccole e Medie Imprese salernitane, nonostante la pandemia e il grande problema del rialzo dei prezzi delle materie prime, hanno tenuto”. A dirlo è stato l’ingegnere Armando Indennimeo che è stato confermato all’unanimità Presidente di “Federmanager Salerno”, l’ associazione che tutela in modo esclusivo e unitario i Dirigenti Industriali della Provincia di Salerno, che conta 140 soci, durante l’assemblea, svoltasi da remoto, per rinnovare gli Organi Sociali per il triennio 2020-2023 e approvare i bilanci.

Il Presidente Indennimeo, nel suo intervento, ha sottolineato gli enormi vantaggi che offre il digitale:” Immediatezza, condivisione, risparmi economici e di tempo” e spiegato che con la pandemia c’è stata un’accelerazione nell’acquisizione dei processi di digitalizzazione:” Siamo riusciti a riconvertire molte attività, sfruttando la leva delle nuove tecnologie. Durante la pandemia, inoltre, abbiamo continuato a fare formazione attraverso incontri su piattaforma e webinar: abbiamo ad esempio formato i nostri associati sull’ utilizzo dello Smart Working che, pur con il ritorno al lavoro in presenza, continueremo ad utilizzare in molti casi: sarà un modo per migliorare i processi aziendali e anche il sistema delle vendite aziendali”. Il Presidente Indennimeo ha comunque evidenziato che nei prossimi mesi ci troveremo a fronteggiare il problema dei licenziamenti: “La forte riduzione degli occupati subita dalla Campania a causa della pandemia è stata in linea con il Mezzogiorno, ma più accentuata rispetto alla media nazionale. Questo è il momento di andare incontro ai nostri associati, ed essere vicini a chi è in maggiore difficoltà, a chi rischia di dover fronteggiare un’uscita dall’azienda o un periodo d’inattività. Sono state previste delle coperture economiche. Naturalmente cercheremo di trovare loro altri posti di lavoro”. Indennimeo ha ricordato la grande opportunità offerta dalle risorse europee: ” Sono importanti per uscire dalla crisi”. Durante la seduta d’insediamento del Consiglio Direttivo, che si è tenuto nella Sala San Tommaso del Duomo di Salerno, il Presidente Indennimeo ha presentato tutti i componenti: Franco Pedone (Vicepresidente), Amedeo Bonifacio (Segretario/Tesoriere). Consiglieri : Enzo Russo, Paolo Rocca Comite Mascambruno, Marco Sprocati e Mario Terralavoro. Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono stati nominati: Daniele Trimarchi, Michele De Rosa e Pasquale Cutrupi. Per il Collegio dei Probiviri sono stati nominati: Michele Di Filippo, Pierfrancesco Mastrosimone e Pasquale Pasquariello. Il Presidente Indennimeo ha anche letto il messaggio di saluto del Presidente Nazionale di Federmanager, Stefano Cuzzilla, che ha lodato il lavoro svolto da Federmanager Salerno:” Si è sempre contraddistinta per uno spirito di partecipazione che riesce da sempre a vantare grazie al suo forte legame con il territorio”. (Pubblicato su “Il Quotidiano del Sud” edizione di Salerno).

Aniello Palumbo