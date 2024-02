Gruppi di Lettura Giovani Cava

Sono partiti presso Centopagine Libreria a Cava de’ Tirreni i gruppi di lettura condivisa per Giovani lettori e lettrici dagli 8 anni e dagli 11 anni. L’iniziativa è promossa dalla libreria indipendente per avvicinare i più giovani e le più giovani alla lettura, in particolar modo ad una lettura di gruppo, durante la quale prendersi del tempo per parlare, raccontare e raccontarsi, condividere le proprie impressioni sulle storie lette ed esercitare scambio di opinioni e di emozioni.

Gli incontri si terranno il sabato a partire dalle 18.30 e saranno divisi per età: il gruppo dagli otto anni in su leggerà “Katitzi e il piccolo swing”, di Katarina Taikon, una storia di formazione su integrazione, pregiudizi e ricerca della propria identità culturale.

Il gruppo dagli undici anni in su, invece, leggerà il romanzo “La porta viola” di Paola Barbato, una storia piena di mistero e di suspense, che affronta le paure di ogni adolescente alle prese con nuove amicizie, consapevolezza di sé e crescita personale.

Per partecipare basta acquistare presso la libreria in Corso Umberto I a Cava de’ Tirreni i titoli scelti, che saranno letti poco alla volta in gruppo, incontro dopo incontro.