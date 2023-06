Cartomanzia: conosciamo il sensitivo Mario Pazienza

La cartomanzia è una pratica che ha origini molto antiche, ma ancora oggi è forte l’interesse e la curiosità verso questa tecnica divinatoria.

Per spiegarla, prendiamo a prestito la definizione suggerita dal sensitivo Mario Pazienza sul suo sito web www.sensitivomariopazienza.it : “E’ uno dei 55 metodi esistenti per effettuare divinazioni e previsioni in maniera intimistica in un rapporto simbiotico tra consultante e sensitivo”.

E’, dunque, una delle pratiche divinatorie a cui si ricorre, per ottenere, consultando un mazzo di carte, risposte sul proprio destino. Spesso, però, chi si occupa di lettura delle carte, oltre ad essere dotato di una particolare sensibilità, proviene da una famiglia dove i poteri divinatori si trasmettono da generazione in generazioni.

Ed è proprio questa la storia del sensitivo Mario Pazienza, che afferma di aver “ricevuto per nascita, come eredità familiare genetica, la facoltà di essere un ragazzo con una spiccata percezione sensoriale UN SENSITIVO”.

Nella biografia presente sul suo sito web, racconta del dolce ricordo di quando era bambino; si vede seduto sulle ginocchia di nonno Umberto ad ascoltare, con curiosità, quei racconti che parlavano di fantasmi, munacielli e spiritelli, che il nonno aveva la capacità e il dono di poterli vedere e parlarci.

Anche il papà aveva un dono: “era capace di sciogliere le paure, cioè veniva in aiuto alle famiglie che lo chiamavano in loro soccorso per i bambini che non dormivano la notte, che si svegliavano piangendo con lividi e che “NON FACEVANO BENE” non avevano, cioè, una buona salute, perché venivano attaccati da janare e dal malocchio”.

Era ancora adolescente, quando ha scoperto di avere sogni premonitori, sempre più frequenti ed importanti, e fenomeni di percezioni che anticipavano gli eventi propri e di altrui, che poi puntualmente si verificavano.

Ha, così, incominciato il suo cammino verso la conoscenza di questo mondo che tanto lo affascinava.

In particolare, ha studiato su testi di parapsicologia, sulla cartomanzia ed è il primo mago in Italia che studia la Magia trascendentale. Sul suo sito web www.sensitivomariopazienza.it troverete la sua Biografia completa.

Oggi, Mario Pazienza, è famoso in tutta Italia e svolge la sua attività di consulente esoterico e di sensitivo nei suoi studi a Napoli e a Caserta, ma offre anche consulti telefonici a chi risiede fuori regione, nonché consulti dal vivo su emittenti Nazionali e regionali.

Per favorire la sua conoscenza e far testare la sua serietà e professionalità, la prima consulenza è gratis.

Così, chi si rivolge al sensitivo Mario Pazienza può sincerarsi immediatamente, senza alcun

esborso economico, di avere a che fare, non solo con un servizio di qualità, ma con una persona che, oltre ad avere poteri divinatori e una profonda conoscenza della simbologia dei tarocchi, ha anche la capacità di instaurare, sin da subito, un’iterazione empatica con il suo interlocutore, così da accompagnarlo nel suo viaggio introspettivo.

Perché, in fondo, il Mago non è solo colui che ha poteri divinatori, ma svolge un vero e proprio ruolo di guida e di amico con cui confidarsi al momento del bisogno e per questo è importante rivolgersi a persone fidate.

È bene precisare che la cartomanzia non è una scienza, ma può essere di aiuto nel fare chiarezza tra i propri pensieri per meglio comprendere i propri desideri e necessità.

Il Mago sensitivo Mario Pazienza, oltre alla cartomanzia, pratica anche la magia bianca, la magia rossa e l’esoterismo, nonché ritualistica e talismani.

Il suo motto? “Provate per credere e dopo giudicherete!”