Rinviata Festa della Donna a Roscigno e Corleto Monforte.

«Invitiamo tutti i nostri conterranei che, o per lavoro o per altro, si trovano nei luoghi dei focolai, ad avvisare le autorità competenti, nel caso si verifichi un loro rientro: è un atto di civiltà»

In relazione all’ordinanza regionale del 24 febbraio in seguito alla registrazione, negli ultimi giorni, di consistenti flussi di rientro di cilentani provenienti dalle aree e regioni ove si sono verificati casi di COVID- 19, la quale raccomanda, tra le altre cose, ai sindaci della regione di evitare l’organizzazione e l’espletamento di ogni manifestazione che comporti adunanze o assemblamenti dei cittadini, l’evento organizzato dall’associazione Radici & Cultura programmato per il 7 e l’8 marzo, in occasione della Festa della donna, a Roscigno Vecchia e Corleto Monforte, è rinviato a data da destinarsi.

Lo annuncia Talia Mottola, presidente dell’associazione, con la seguente nota stampa:

«Abbiamo sperato fino alla fine che l’evento si facesse, anche per avere e offrire una boccata d’ossigeno e un momento di distrazione riguardo a tutto quello che sta accadendo in questi giorni. Oltre ad essere la presidente di Radici & Cultura, sono una farmacista e vorrei approfittare per invitare i cilentani a mantenere la calma e a non esasperare la situazione, e ad informarsi da fonti accreditate. Invito, però, anche tutti i nostri conterranei che, o per lavoro o per altro, si trovano nei luoghi dei focolai, ad avvisare le autorità competenti, nel caso si verifichi un loro rientro. È un atto di civiltà, non tanto per la pericolosità del virus, ma soprattutto per arginare l’emergenza».

Rinviato, quindi, l’evento che pone al centro la donna nell’arte, nella musica e nella pittura: «L’importanza della donna nel mondo va sempre ricordata: spostare l’evento non sarà un problema e – conclude sempre la presidente Talia Mottola – ricordiamoci anche che un primo isolamento del virus è stato possibile, in Italia, grazie a tre ricercatrici! Seguite la pagina Facebook e Instagram radiciecultura per gli aggiornamenti».