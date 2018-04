Salerno Basket 92, derby con il Ruggi ultimo impegno in campionato.

Si chiuderà questa sera – venerdì 6 aprile – al PalaSilvestri del rione Matierno, sempre con ingresso gratuito (ore 19:30), il campionato di Serie B femminile per il Salerno Basket ’92 di patron Angela Somma. Non la stagione agonistica, sia ben chiaro.

Le granatine, certe del quarto posto in graduatoria che dà diritto a una tranquillissima salvezza ma non all’accesso ai playoff, ospiteranno la Ruggi nell’ultimo turno stagionale della fase a orologio. Poco più di una sgambatura per le ragazze di coach Dello Iacono – tutte abili e arruolabili – contro il team del presidente Pignata, che sarà diretta dagli arbitri Luca Mogavero di Bellizzi e Alessandro Margarita di Salerno.

La gara è stata anticipata dalla Fip, in deroga all’obbligatorietà della contemporaneità per l’ultima giornata, proprio perchè vede affrontarsi compagini che non hanno più nulla da chiedere al torneo.

Ma per il Salerno Basket ’92 l’ultima di campionato equivarrà alle prove generali in vista delle final four di Coppa Campania che si terranno la prossima settimana, l’11 e il 12 aprile. La manifestazione sarà organizzata logisticamente dal Free Basketball Givova Ladies Scafati sul proprio parquet. In semifinale le granatine dovranno vedersela contro Ariano Irpino, squadra che ha terminato il campionato all’ultimo posto ed è retrocessa in Serie C ma vorrà chiudere dignitosamente l’annata cercando di ben figurare.

La palla a due sarà questo pomeriggio alle 19:30 presso il Pala Silvestri del rione Matierno e la gara sarà arbitrato dal duo salernitano Luca Mogavero e Alessandro Margarita. Quarto posto e 22 punti all’attivo per la squadra di patron Somma, sesto posto e 14 punti per il team caro al presidente Pignata: una sgambatura per entrambe le squadre, con il Ruggi che già da qualche settimana ha raggiunto l’obiettivo stagionale, la salvezza, continuando invece nel dare spazio e ampio minutaggio alle tantissime giovani del roster. Non saranno della contesa Martines, Montiani e Panteva, out per infortunio.

SETTORE GIOVANILE. Doppio impegno domenica mattina per le squadre under 13 e under 14: le giovanissime di coach Pignata saranno di scena alle 10:15 sul campo dell’Akery Basket, mentre le più grandi guidate da coach Di Pace alle 11:30 calcheranno il parquet del Pala Maggiò, ospiti della Juve Caserta Accademy.