Il Memorial Cirillo a Perito.

Ad uno dei personaggi più noti e amati del Cilento, il professor Lanfranco Cirillo, il suo comune di nascita, Perito, ha deciso di dedicare da quest’anno un Memorial sportivo.

Docente nella Seconda Università di Napoli, Cirillo, morto nel 2018 all’età di 56 anni, ha scritto diversi libri sulla storia del territorio.

In particolare ha riscosso interesse, ed è ancora più attuale in questo periodo di emergenza sanitaria, ‘Cure Mediche Nel Cilento Tra Scienza E Magia’, redatto sulla base di un manoscritto del 1827, ritrovato dallo stesso Cirillo in un’abitazione di Perito. Una raccolta di ricette mediche di Gerardo Cecchi, con indicazioni precise sull’approntamento, conservazione e somministrazione di rimedi casalinghi e precetti igienico-sanitari, ispirati alla Scuola medica salernitana.

“Era doveroso per noi ricordare questa grande personalità che tanto ha amato il nostro territorio – ha detto il sindaco di Perito, Carlo Cirillo – Tornava sempre qui dimostrando un grande affetto, ampiamente ricambiato, per il suo paese”. Il Memorial è stato inaugurato ieri. (ANSA).