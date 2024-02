Sport tra musica e parole, sabato 24 al Teatro Genovesi

Sarà il palcoscenico del Teatro Genovesi a Salerno (via principessa Sichelgaita, 12/A) ad ospitare sabato 24 febbraio 2024, alle ore 21.15, e domenica 25 febbraio 2024, alle ore 19, lo spettacolo “Sport tra musica e parole”.

Un viaggio tra canzoni e brani di grandi scrittori e poeti per ripercorrere le pagine più belle dello sport. In scena Roberto De Rosa (voce), Mario Pironti (basso), Biagio Marinelli (cajon), Dorde Puljizevic (tromba), Massimo Amodio (piano) e Gianfranco Casaburi che per l’occasione ha scelto di definirsi “raccontatore”. Ci sarà la partecipazione del gruppo musicale “O Pentagono magico”.

Info e prenotazioni al 338 2041379