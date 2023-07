Sfilata e concerto della Fanfara dei Bersaglieri a Vietri mercoledì 5

Entra nel vivo il cartellone di eventi organizzato dall’amministrazione comunale di Vietri sul Mare, che vede attivi in prima linea il sindaco Giovanni De Simone e il delegato al Turismo, Spettacolo e Cultura Annalura Raimondi con un concerto straordinario – la Fanfara dell’8° Reggimento Bersaglieri diretta dal capo fanfara 1° Luogotenente Marco Di Lucia – che si terrà mercoledì 5 luglio, alle ore 21, presso la Villa comunale della prima cittadina della Costiera amalfitana. Il concerto, ad ingresso gratuito, organizzato nell’ambito del cartellone “Vietri in Scena”, per la direzione artistica del maestro Luigi Avallone, sarà preceduto alle ore 19.30 dalla spettacolare “Sfilata della Fanfara”, che si terrà in Corso Umberto I.

La Fanfara dell’8° Reggimento Bersaglieri della Brigata “Garibaldi” è composta da 22 elementi ed ha la sua sede stanziale a Caserta. La Fanfara è impegnata in numerose attività di rappresentanza, sia in ambito nazionale che internazionale: si è infatti esibita in Australi, Belgio, Francia, Spagna, Egitto, Svizzera ed Argentina (dove ha preso parte ai festeggiamenti per il bicentenario della costituzione della repubblica Argentina), riscuotendo sempre un grande successo. In Italia ha partecipato a varie trasmissioni televisive, riempiendo di musica e suggestioni vari format, da “La prova del cuoco” a “Porta a porta”, a “Uno Mattina”, dove esibendosi con il suo caratteristico e tradizionale passo di corsa, ha suscitato simpatia ed entusiasmo. L’organico strumentale è composto, come da tradizione, solo da strumenti ad ottone. Il suo repertorio è composto da marce militari e musiche dal repertorio classico dei maggiori autori musicali.