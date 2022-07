Reati sessuali con un 13enne, arrestato.

La Polizia Postale di Salerno e Napoli, con il coordinamento del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO) del Servizio Polizia Postale di Roma, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di G. F., residente in Irpinia, indagato per il reato di atti sessuali con un minore di tredici anni.

Le indagini, avviate a seguito di denuncia sporta dalla madre del minore residente in provincia di Napoli, si sono awalse dell”intervento degli specialisti della Polizia Postale, che hanno svolto le analisi del web, dei traffici telefonici e telematici