Presentata Pop Up Sport Zone del parco del Mercatello

Si è tenuta mercoledì mattina, a Palazzo di Città, la conferenza stampa di presentazione della prima Popup Sport Zone di Salerno, realizzata al Parco del Mercatello. La città campana è infatti una delle 10 località italiane selezionate nell’ambito dell’apposito progetto, promosso da ASC Attività Sportive Confederate, con il contributo del Dipartimento per lo Sport.

All’incontro con gli operatori dell’informazione hanno preso parte il campione olimpionico Maurizio Damilano, nei panni di testimonial d’eccezione, il sindaco Vincenzo Napoli, il vicesindaco Pasqualina Memoli e l’assessore comunale Massimiliano Natella, insieme al consigliere nazionale e alla project manager di ASC, Remo Luongo e Maria Assunta Martino.

Nel corso della conferenza stampa è stato posto in evidenza come gli obiettivi delle Popup Sport Zone, realizzate con l’intervento finanziario e progettuale di ASC, siano quelli di migliorare la qualità di vita dei cittadini, contribuendo a generare modelli urbani sostenibili e favorendo la diffusione della pratica sportiva come strumento di socialità, inclusione e salvaguardia della salute. Le Popup Sport Zone sono infatti aree attrezzate all’aperto, provviste anche di dotazioni dedicate ai diversamente abili e dunque accessibili da tutti, gratuitamente e in qualsiasi momento della giornata.

A breve, non appena saranno ultimati i lavori al Parco del Mercatello, la città di Salerno potrà dunque usufruire di un nuovissimo e funzionale spazio, in grado di favorire attività all’aria aperta e momenti di socialità.