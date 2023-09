Peppe Barra in concerto a Colliano domenica 17, ingresso libero

Grande attesa per il Concerto di Peppe Barra che si terrà a Colliano domenica 17 settembre in Piazza Epifani. Un imperdibile appuntamento per apprezzare la travolgente e poliedrica energia dello straordinario artista che regala emozioni con la sua formidabile voce con cui riesce a unire l’evoluzione moderna con la tradizione popolare delle tammurriate.

Peppe Barra è un cantante e attore teatrale italiano, figlio d’arte, che durante i concerti unisce ai canti e alle musiche anche la sua estrema abilità teatrale, regalando al pubblico uno spettacolo unico e appassionante.

Il concerto ricade nel progetto “Alan Lomax…viaggio nelle terre delle mille voci”, “Intervento finanziato dal POC Campania 2014-2020”, “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura, Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale”, giunto alla 6ª Edizione e la direzione artistica di tutti gli eventi è affidata a Silvano Cerulli.

Al fine di incrementare lo sviluppo turistico sostenibile e offrire ai turisti un viaggio tra suoni, sapori, colori e tradizioni, sono coinvolti nel progetto anche dei partners, quali: Coldiretti, Fondazione Morra, G.A.L. I Sentieri del Buon Vivere, Consorzio Sociale

“Vallo di Diano-Tanagro-Alburni” – Ambito S10.

La serata avrà inizio alle 21,30 e l’ingresso è libero.”