Nasce a Bellizzi l’associazione Voci in Comune: giovedì 6 l’inaugurazione

A Bellizzi prende vita un nuovo spazio di condivisione sociale e culturale: nasce l’associazione Voci in Comune. Giovedì 6 luglio è in programma l’inaugurazione della sede, sita in via Baracca n° 10 a Bellizzi (SA).Appuntamento alle ore 19:00.

A illustrare gli obiettivi della nuova associazione, è la presidente Alessia Renna: «Voci in comune nasce dall’esigenza di creare uno spazio collettivo in cui ciascun cittadino di Bellizzi possa sentirsi libero di contribuire alla crescita della nostra comunità. Il nome scelto per l’associazione, Voci in comune appunto, esemplifica l’idea che è alla base del nostro programma. Vogliamo essere il punto di riferimento per chi ha voglia di proporre idee e progetti. Grazie ad un gruppo operativo composto in larga parte da giovani ragazzi di Bellizzi, vogliamo essere attivi sin da subito sul territorio. Abbiamo in programma una serie di iniziative a carattere sociale e culturale. Stiamo già lavorando ad un evento sportivo, volto a raccogliere fondi da destinare ad associazioni solidali che operano in città. C’è grande fermento ed emozione in vista dell’inaugurazione. L’invito, a tutta la comunità, è ovviamente di essere presenti per trascorrere una serata con noi e conoscere più a fondo chi siamo e cosa abbiamo intenzione di costruire. Mi preme ringraziare e augurare buon lavoro al vice-Presidente Paolo Angrisani e a tutto il direttivo dell’associazione».

Tra i principali promotori dell’associazione Voci in comune, c’è il Presidente del Consiglio Comunale di Bellizzi Nicola Pellegrino. Queste le sue parole: «Per me è un piacere e un onore accompagnare un gruppo di ragazzi che puntano a creare qualcosa di concreto per la nostra comunità. Siamo in un momento storico in cui c’è una forte perdita di valori, soprattutto nelle fasce più giovani della popolazione. Vedere che un numero cospicuo di ragazzi è pronto ad impegnarsi per proporre nuove idee, mi fa guardare al futuro con più fiducia. Voci in comune sarà l’occasione, per quanti lo vorranno, di entrare in uno spazio aggregativo concepito in maniera assolutamente libera e aperta. Non a caso, il principale claim recita “Diamo voce alle tue idee”. La nostra sede sarà sempre aperta a coloro i quali avranno il piacere di condividere con noi un percorso che, ne sono certo, sarà fonte di arricchimento culturale ed emotivo».