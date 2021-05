Maremō Beach Club, precisazioni: nessuna chiusura, ricorso contro sanzioni.

da Germano Porcaro, Amministratore Unico Giocheria srl, società che gestisce il Maremō Beach Club , riceviamo e pubblichiamo

A seguito della notizia diffusa a mezzo stampa relativa alla chiusura provvisoria con annesse sanzioni della scrivente attività, Giocheria Group, società che gestisce il Maremō Beach Club, intende precisare che non vi è stato alcun provvedimento restrittivo nei suoi confronti e che resta garantito il regolare svolgimento di tutte le attività.

Il locale completamente all’aperto, predisposto secondo le normative vigenti anti Covid-19, è stato oggetto di un normale controllo da parte delle forze dell’ordine le quali hanno sanzionato il presunto mancato rispetto delle normative in vigore.

Si precisa, inoltre, che tale contestazione, sarà oggetto di ricorso presso gli organi competenti.

Consapevoli delle difficoltà che tutti stanno attraversando, è nostra prerogativa garantire alla clientela sicurezza e rispetto delle regole, raddoppiando gli sforzi per consentire nei limiti del previsto la possibilità di presenziare su un’area di 6.000 mq. Pertanto si diffida dal riportare e travisare notizie prive di fondamento che ledono l’immagine di chi con professionalità e dedizione si impegna nel portare avanti attività imprenditoriali in un contesto già complicato come quello salernitano.

Cordiali saluti

Germano Porcaro

Amministratore unico