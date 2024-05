La Giornata Nazionale dello Sport domenica 2 al Vestuti con il Coni Salerno

Si terrà domenica 2 giugno la Giornata Nazionale dello Sport istituita con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri nel 2003. Una grande festa all’insegna di chi ama e pratica lo sport con tante discipline sportive coinvolte. Sotto la direzione del CONI, in coordinamento con gli organismi sportivi e le associazioni sportive affiliate ed insieme agli Enti locali, i territori si attivano in iniziative, eventi e manifestazioni volte a valorizzare la funzione dello sport quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento dell’individuo, di miglioramento delle qualità della vita e di responsabilizzazione della società civile.

Tanti i Comuni della nostra Provincia che hanno accolto, con il consueto entusiasmo, l’invito del CONI Salerno a partecipare all’evento organizzando delle vere “feste di sport” nelle piazze, nei parchi e sulle spiagge.

Hanno aderito i Comuni di Salerno, Agropoli, Altavilla Silentina, Angri, Battipaglia, Buccino, Campagna, Capaccio Paestum, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Castel S. Giorgio, Castel San Lorenzo, Comuni Costiera Amalfitana (Conca Dei Marini, Amalfi, Positano, Praiano, Ravello, Scala), Eboli, Fisciano, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Mercato San Severino, Montecorvino Pugliano, Nocera Superiore, Pagani, Pellezzano, Roccadaspide, San Mango Piemonte.

Per quanto concerne Salerno la manifestazione si terrà in collaborazione con la Commissione Sport del Comune, rappresentata dal Presidente Rino Avella e dal vicepresidente Pino D’Andrea, l’AICS Salerno e il CSI Salerno, e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, dalle 10 alle 13.00 presso lo stadio Donato Vestuti in piazza Renato Casalbore.

Verranno allestite differenti aree che ospiteranno le seguenti discipline sportive: Atletica, Badminton, Calcio, Ciclismo, Circuito Motorio, Danza Sportiva, Football Americano, Ginnastica Ritmica, Judo, Karate, Kung Fu, Pallacanestro, Pallavolo, Pattinaggio, Rugby, Taekwondo, Tennis, Tiro con l’Arco.

Sarà possibile assistere alle esibizioni sportive e cimentarsi, con l’ausilio di tecnici federali, nelle numerose attività programmate. Saranno presenti le seguenti ASD: Arcieri Rocca di San Quirico 1983, Arechi Rugby, Bike Lab Scuola Mtb, Cus Salerno, Eagles Salerno, Edusport, Guiscards, Ideatletica Aurora, Kung Fu Shaolin Salerno, Tennis Club La Carnale, Club Scherma Nedo Nadi, Nissolino Atletica Vis Nova, Olympia Wellness, Polisportiva Taekwondo Salerno, Rari Nantes Salerno Nuoto, , Roller Salerno, Scuola Taekwondo Salerno, Tennis Club Salerno e la ODV “Noi donne…Soprattutto”.

Sarà offerto a tutti i partecipanti un servizio ristoro, con la presenza di Coldiretti Salerno e Centrale del Latte Salerno.

Alle ore 11 sarà presentato il libro di Michele Pisaturo “La lezione di Althea”.

Vi invitiamo dunque a trascorrere una giornata dedicata alla sana pratica sportiva, all’insegna del divertimento, insieme alla famiglia, agli amici, ai nonni.